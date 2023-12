Senigagliesi in rossoblù: "Vogliamo il campionato"

Primo allenamento in rossoblù, quello di ieri, per Luca Senigagliesi, primo rinforzo del mercato di riparazione in casa Samb. Il 25enne, esterno d’attacco, si è accordato con i rossoblù fino al 30 giugno 2025. Senigagliesi ha scelto la maglia numero 65. "Sono contento di essere qui, questa è una piazza molto calda. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del gruppo e di mister Lauro", sono state le prime parole del calciatore che, però, da regolamento non potrà essere impiegato prima del 7 gennaio.

Deve trascorrere un mese dall’ultima gara giocata a fine novembre tra i professionisti, con la maglia della Recanatese. "Mi sono convinto subito ad accettare – ha proseguito Senigagliesi il giorno del suo battesimo in rossoblù –. Questa è una società seria e organizzata, una blasone conosciuto. Ho parlato con Luca Carpani e Marco Raparo che hanno indossato questa maglia ed entrambi mi hanno detto di non pensarci due volte e venire dritto a San Benedetto".

"Il mio obiettivo – ha continuato l’esterno d’attacco –? Quello della squadra. Vincere il campionato, ce la metteremo tutta per raggiungere quel traguardo". Ed ora la Samb prepara il prossimo colpo. Potrebbe arrivare già la prossima settimana Francesco Bontà, centrocampista, 30 anni, di Giulianova che mercoledì ha risolto il contratto che lo legava al Gubbio. Hanno provato ad avvicinarsi a Bontà anche diverse concorrenti della Samb in questo girone come L’Aquila ma il centrocampista avrebbe già fatto la sua scelta.

A San Benedetto, infatti, ritroverà il suo ex direttore sportivo con il quale ha già condiviso le esperienze con San Nicolò, Notaresco e Campobasso. Bontà potrebbe essere disponibile anche da subito dal momento che ha disputato l’ultima gara il 22 maggio, a Chiavari con l’Entella, nei playoff. In tutto questo tempo ha comunque continuato ad allenarsi con il Gubbio, ma avrà bisogno di entrare in condizione. L’arrivo di Bontà non sottintenderebbe l’addio di Simone Paolini. Il centrocampista sambenedettese, fuori dalla trasferta di Chieti del 19 novembre, vuole restare.

Si dovrebbe andare verso una riduzione dell’ingaggio per il classe 1997, ancora fermo e quindi indisponibile per domani. Ancora, indisponibile pure Chiatante.

Stamattina, invece, potrebbe già entrare nella lista dei convocati per l’incontro di domani, in trasferta, con il Roma City, il centrocampista classe 2005 Moussa Touré. La Lnd ha infatti accettato la pratica e dunque si attende solo il nulla osta al tesseramento. Il calciatore, comunque, non giocherà per una contrattura muscolare. Dovrebbe, a questo punto, esordire, mercoledì, al Riviera, contro la Vigor Senigallia.

Infine, per quanto riguarda Alessandro Romairone, che ha già raggiunto Grosseto, l’addio è stato affidato al web.

Con un post sui social ha salutato la Samb e San Benedetto: "Compagni che sono diventati amici, tifosi che mi hanno sempre sostenuto e una città che rimarrà nel mio cuore. Grazie".

