Senzatesta ko all’andata. Matelica incerottato. Si pensa al turnover contro l’Osimana

Oggi, con inizio alle 17.30, il Matelica torna in campo per affrontare al "Giovanni Paolo II" il match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia regionale contro l’Osimana, battuta a domicilio – due settimane fa – col punteggio di 1-0 grazie al gol di Sfasciabasti, al debutto in maglia biancorossa. Il Club e il gruppo ci tengono al passaggio del turno e, forti del risultato dell’andata, proveranno a centrare l’obiettivo. Certo è che la sfida capita nel peggior momento del Matelica da quando è iniziata la stagione. L’allenatore Lorenzo Ciattaglia, infatti, è alle prese con diversi infortuni e non può rischiare di perdere lungo la strada altri giocatori in questo momento indispensabili per l’economia della squadra. Quindi è lecito attendersi un deciso turnover in casa matelicese, proprio per non correre rischi in vista del derby di domenica in casa dei "cugini" del Fabriano Cerreto. La difesa ha recuperato Tempestilli, mentre il centrocampo ha di nuovo Bianchi, ma le loro condizioni – dopo l’infortunio – restano sotto osservazione. L’attacco, invece, deve fare i conti con l’assenza di Allegretti e D’Errico, quest’ultimo ancora acciaccato dal match col Chiesanuova. Sono pronti a subentrare Carsetti e Bartilotta in avanti, D’Angelo e Bucari nelle retrovie. Vedremo quali saranno alla fine le scelte dell’allenatore.

m. g.