Seravezza a -1 dalla vetta. Manita rifilata ai Mobilieri

seravezza pozzi

5

mobilieri ponsacco

2

SERAVEZZA (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Lopez Petruzzi, Coly, Ivani; Bedini (32’ st Del Rosso), Granaiola (42’ st Loporcaro); Brugognone (22’ st Sforzi), Putzolu (38’ st Delorie), Camarlinghi (22’ st Mugelli); Benedetti. All. Amoroso.

MOB. PONSACCO (4-3-1-2): Fontanelli; Fasciana (23’ st Sivieri), Milani, De Vito, Nannetti; Fischer (14’ st Matteoli), Bardini (43’ st Milli), Remedi; Innocenti (23’ st Macchi); Panattoni, Nieri. All. Bozzi.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.

Reti: 8’ pt Bardini (M), 40’ Benedetti rig. (S); 4’ st Brugognone (S), 12’ Brugognone (S), 28’ Panattoni rig. (M), 40’ Granaiola (S), 50’ Delorie (S).

Note: ammoniti Remedi, Nieri e Nannetti (M); angoli 6-3; recupero pt 1’+2’ e 6’ st.

SERAVEZZA – Soffre, va subito sotto, rimonta, ribalta, si prende rischi ma segna a raffica (... e poteva farne di più) e alla fine rosicchia 2 punti alla capolista Pianese da cui ora è solo a -1. L’ultima domenica di novembre si rivela speciale per il Seravezza targato Christian Amoroso, che infila la sua quarta vittoria consecutiva e vola sempre più su nell’alta classifica. Contro il Mobilieri Ponsacco però il match era iniziato tutt’altro che bene per i verdazzurri, che nella rifinitura perdono Mannucci al centro della difesa. E proprio chi lo sostituisce (Lopez Petruzzi) sbaglia il rinvio a spazzare l’area (dopo il precedente errore di Salerno in disimpegno, messo in difficoltà da Lagomarsini) e da lì nasce il super tiro con cui Bardini da fuori sblocca l’incontro. Fontanelli sfoggia una serie di grandi parate per impedire il pari seravezzino, impedito sul più bello pure dalle murate ponsacchine. L’1-1 giunge su rigore nel finale di frazione (fallo di Fasciana su Putzolu) col solito “killer“ Benedetti.

Ad inizio ripresa da una conclusione del 2005 Brugognone deviata viene fuori il 2-1. Poi Camarlinghi da un metro fa traversa-riga divorandosi il 3-1... che giunge di lì a poco, con una meraviglia di Brugognone. I mobilieri centrano subito il palo con Nannetti ma poi riescono ad accorciare le distanze su penalty trasformato da Panattoni (tocco di mano in area di Ivani). I versiliesi però sfondano a piacimento: fanno il 4-2 col diagonale di capitan Granaiola (dopo la scriteriata rimessa dal fondo ospite, un attimo dopo il gol mangiato da Benedetti a porta vuota) e poi il 5-2 con la perla disegnata dal subentrato 2004 Delorie.

Simone Ferro