Seravezza a Montevarchi, c’è Real-Massese. Il Camaiore ha il Fucecchio, zebre a Livorno

I match clou di questa seconda domenica di febbraio per le versiliesi sono Camaiore-Fucecchio e Real Forte Querceta-Massese in Eccellenza oltre alla sfida di alta classifica in Prima categoria col Capezzano Pianore che fa visita alla capolista Montignoso. Ma vediamo il programma nel dettaglio, dalla Serie D fino alla Seconda categoria, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D. Nella 23ª giornata (sesta di ritorno) il Seravezza secondo della classe va al “Brilli-Peri“ contro l’Aquila Montevarchi. Dirigerà Alessandro Niccolai di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti di linea empolesi Lorenzo Guiducci e Klevis Laci. All’andata i verdazzurri s’imposero 2-1 al “Buon Riposo“ coi gol di Turini e di Bedini su rigore, finendo anche in 10 per l’espulsione di Mosti. Nei valdarnesi mancherà lo squalificato Franco.

Eccellenza. Nella 22ª giornata (settima di ritorno) l’imbattuta capolista Camaiore ospita il Fuecchio al Comunale in quella che sarà la “sfida nella sfida“ fra i due capocannoniere del torneo: il bluamaranto Chiaramonti (18 reti) ed il bianconero Sciapi (13 gol). Fischierà Luca Iglio di Pistoia, coi guardalinee Gianni Gambini di Pontedera e Giacomo Pieve di Pisa. Nel Camaiore mancherà lo squalificato 2005 Belli e al suo posto giocherà uno fra Bologna e Casani. All’andata i bluamaranto di Cristiani espugnarono Fucecchio 4-1. Il Viareggio farà visita alla Pro Livorno Sorgenti col dichiarato intento di migliorare la propria posizione nella griglia dei playoff. Al “Magnozzi“ arbitrerà Giovanni Macca di Pisa, assistito da Lorenzo Santaera di Pisa e da Davide Rontani di Firenze. All’andata fu 1-1 nel match giocato a Seravezza. Il piatto forte dell’eccellente domenica però è al “Necchi-Balloni“ col quasi derby Real Forte Querceta-Massese: gara già andata in scena tre volte in stagione fra campionato (1-1 all’andata a Massa) e coppa (dove vinse entrambe le volte la squadra apuana: 2-1 all’andata e 1-0 al ritorno). Domani la terna è con Manuel Monti di Como, Marco Argiolas di Pisa ed Ardit Perndojaj di Firenze.

Promozione. Nella 22ª giornata (settima di ritorno) il Pietrasanta secondo in classifica non può sbandare nella “fatal“ Viaccia, contro il fanalino di coda, dove fischia Muhammad Subhan di Pontedera, con assistenti Francesco Magnelli di Valdarno e Alessio Dennis Vedda di Firenze. All’andata non ci fu storia: 4-0 per i biancocelesti di Della Bona. In trasferta pure il Forte dei Marmi, quarto potere del girone, che va a Casalguidi (la terna è con Riccardo Paolini di Arezzo, Marco Di Spigno e Federico Costantini di Livorno). All’andata finì 1-1. Il turno qui si apre già oggi con i due anticipi del sabato Marginone-Montecatini (i termali hanno piazzato il gran colpo Filippo Fazzi!) e San Marco Avenza-Monsummano.

Prima categoria. Nella 21ª giornata (sesta di ritorno) il big-match è Montignoso-Capezzano Pianore (separate da 4 punti), che è stato affidato al fischietto rosa Margherita Calvani di Prato. La Torrelaghese invece sarà di scena per l’ultima volta al Marco Polo Sports Center, contro l’Atletico Lucca (arbitra Tommaso Guarguaglini di Livorno). Intanto il Romagnano, dopo le dimissioni a sorpresa di Raffaele Moriani, ha affidato la panchina al viareggino Massimiliano Bucci (ex tecnico del Pietrasanta).

Seconda categoria. Nella 21ª giornata (sesta di ritorno) il Corsanico dopo le sue ben quattro vittorie di fila... vuole mettere la quinta: domani ospita il Ricortola a “Le Colline“ (arbitra Francesco Maria Santi di Pontedera). Il Massarosa invece va a Pontremoli (Andrea Noccioli di Pisa).