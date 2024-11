Seravezza a San Giovanni Valdarno. Il piatto forte è Camaiore-Real FQ

La prima domenica di dicembre propone come piatto forte il derby Camaiore-Real Forte Querceta in Eccellenza dove c’è anche un interessantissimo Viareggio-Mobilieri Ponsacco. Ma vediamolo allora più nel dettaglio tutto il programma di domani per le nostre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria.

Serie D (14ª giornata). Siamo alla quartultima d’andata nel girone E che si apre già oggi alle ore 15.30 con l’anticipo del sabato Grosseto-Ostia Mare Lido. Il Seravezza Pozzi secondo della classe (a -5 dalla capolista Livorno) invece domani alle 14.30 andrà sul mai facile campo della Sangiovannese. Verdazzurri che ritrovano Sanzone e Bedini ma per squalifica perdono il 2006 Paolieri (assenza pesantissima). Il suo sostituto come 2006 ma sull’altra fascia dovrebbe esser Sessa, al debutto da titolare in campionato. Ma occhio pure all’opzione ’Momo’ Conde per Lucio Brando. Uno squalificato l’ha pure la Sangio: Sabattini. Al “Fedini“ di San Giovanni Valdarno arbitrerà Maicol Guiotto della sezione di Schio, assistito dai folignati Gianluca Innocenzi e Marco Crostella.

Eccellenza (13ª). Qui siamo alla terzultima giornata prima del giro di boa e la portata principale è il derby versiliese che mette l’una di fronte all’altra il Camaiore capolista imbattuta ed il Real Forte Querceta rigenerato dalla cura Buglio. Domani alle 14.30 al Comunale di Camaiore dirigerà Federico Lorenzi di Pistoia, coadiuvato da Francesco Cerino di Lucca e da Matteo Particelli di Carrara. Il Viareggio di Amoroso, stravolto dal mercato in atto, riceverà sul sintetico del Marco Polo Sports Center il Mobilieri Ponsacco dei versiliesi Mengali, Imbrenda e Crecchi. Fischierà Alessio Vaggelli di Prato, con guardalinee Fabio Marino di Pisa e Francesco Paoli di Piombino. Nei ponsacchini l’assenza pesante è quella dello squalificato Colombini in difesa.

Promozione (13ª). Il turno si apre oggi coi due anticipi di vertice Pontremolese-Pietrasanta (di cui scriviamo a parte, nell’articolo qui sotto) e Lampo Meridien-San Giuliano. Domani alle 14.30 al “Necchi-Balloni“ il Forte dei Marmi che ritrova Rodriguez ospita il Monsummano che col nuovo tecnico Corrado Scintu (subentrato a metà novembre all’esonerato Fanucchi) ha perso le ultime due gare ed è senza lo squalificato Saquella. La terna designata è tutta fiorentina con Guido Sarchini, Davide Giunta e Alessandro Romano.

Prima categoria (12ª). Il Capezzano Pianore, che con le sue cinque belle vittorie di fila ha agganciato la vetta della classifica, domani al “Maggi-Matteucci“ ospita l’Unione Tempio Chiazzano: l’incontro sarà diretto da Livio Iacobellis di Pisa. Impegno in trasferta invece per la Torrelaghese che sarà di scena a Porcari contro l’Academy: fischierà Pietro Grassi di Livorno.

Seconda categoria (12ª). Il Massarosa, in serie utile da 7 gare (non perde dal 6 ottobre), andrà al “Giannetti“ di Monzone. In cerca di riscatto dopo le tre sconfitte di fila (con ben 14 gol presi) il Corsanico che a “Le Colline“ riceve il Pontremoli FC. L’arbitro designato è Tommaso Guarguaglini di Livorno.