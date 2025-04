Seravezza ai playoff di Serie D: obiettivo finale con Lucio Brando

L’anno scorso sfumarono per un punto. Quest’anno sono stati centrati con certezza matematica con una giornata d’anticipo. Il Seravezza farà i playoff di Serie D per la seconda volta nella sua storia. In realtà i verdazzurri con Walter Vangioni terzi in classifica ci arrivarono due volte ma in una di queste occasioni i playoff non vennero giocati poiché il campionato fu interrotto a febbraio/marzo causa Covid. Nell’altra uscirono in semifinale.

Adesso con la guida tecnica di Lucio Brando (il cui destino, comunque vada a finire questa stagione, potrebbe essere lontano da Seravezza: su di lui tra l’altro c’è forte l’insistente interesse del Siena) il Seravezza potrebbe scrivere nuovi record: da una parte c’è ancora la possibilità di arrivare secondi (e questo sarebbe il miglior piazzamento di sempre in regular season per i versiliesi) essendo a -1 dal Foligno... che però domenica chiuderà in casa col già salvo Poggibonsi mentre il Seravezza andrà sul campo del Follonica Gavorrano che ha bisogno di punti per essere sicuro della salvezza; dall’altra c’è il sogno di vincere la già assicurata semifinale playoff (che però non è ancora detto il Seravezza giocherà in casa e in posizione di vantaggio in griglia) arrivando per la prima volta nella propria storia a disputare la finale playoff con l’obiettivo ovviamente di provare ad andarla a vincere.

Intanto Brando si gode il versatile 2006 Paolieri, cresciuto tantissimo in questa stagione facendo benissimo le due fasi (ed è già a tre gol).