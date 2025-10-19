Acquista il giornale
Seravezza alla prova del 9. Sfida salvezza a Camaiore

In D verdazzurri ad Altopascio cercando il bomber, bluamaranto col Montevarchi

di SIMONE FERRO
19 ottobre 2025
L’ala destra Marco Tognoni potrebbe forse recuperare in tempo per oggi nel Seravezza

In Serie D (girone E) questa 8ª giornata di campionato propone come piatto forte domenicale il derby provinciale che poi è anche una sfida di alta classifica tra due delle realtà ormai più consolidate del panorama della principale categoria dilettantistica: il Tau Altopascio ed il Seravezza. Oggi si gioca alle 15 al Comunale di Altopascio dove arbitra Marco Stanzani della sezione di Bologna, coadiuvato dai guardalinee Marco Chianese di Caserta e Roberto Infante di Castellammare di Stabia. Il Camaiore invece gioca in casa la sfida salvezza contro l’Aquila Montevarchi: la terna è Davide Scalvi di Lodi, Elia Sanneris di Mantova e Luca Zanibelli di Brescia.

Qui Seravezza. "Ci sono un po’ di infortuni – commenta il direttore generale Edo Luisi – ma non deve mancare l’ottimismo perché la posizione in classifica è buona e l’ambiente è sereno". Il Seravezza oggi sul campo del Tau (che in casa sin qui le ha vinte tutte... e che è “ferito“ dal 3-0 preso a Grosseto) sarà ancora senza i lungodegenti Falteri e Delorié oltre a Luca Mosti ed al 2005 Mannelli. Chi potrebbe però farcela è l’ala Marco Tognoni. Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini (C); 20 Pucci (’07), 28 Mannucci, 3 Bajic, 25 Pani; 21 Bedini, 8 Muhic, 5 Fabri; 27 Vanzulli (’06), 16 Fontanarosa (’06), 10 Lepri (23 M. Tognoni).

Qui Camaiore. Al Comunale arriva l’indecifrabile Aquila Montevarchi, che sin qui ha cambiato spesso modulo e che in settimana si è rinforzata dietro col possente centrale mancino Coly (ex Seravezza). E tra gli ex verdazzurri occhio anche alla punta 2005 Bocci. I bluamaranto non arrivano al meglio, essendo ancora orfani di Bifini davanti (il ragazzo è sempre alle prese con questo fastidio addominale). In dubbio resta poi il duttile centrocampista 2006 Luciani: se ce la fa dall’inizio va mezz’ala e allora davanti può partire Kthella e sarebbe rombo... altrimenti albero di natale? "Mi aspetto una partita di quelle “vere“, fra due squadre che sono in un momento non facile e che non possono sbagliare – confessa mister Pietro Cristiani – il Montevarchi verrà a giocare a viso aperto e noi dovremo stare attenti. Non possiamo permetterci di star leggerini e con tanti uomini sopra la linea della palla. Staremo compatti e cercheremo di ripartire". Probabile formazione (4-3-2-1): 1 Di Biagio; 2 Tavernini (’07), 6 Accorsini, 5 Diana (C), 3 Casani (’05) (Belli, ’05); 4 Bigica, 8 Grilli, 7 Marcucci (Kthella); 10 Bongiorni, 11 A. Bartelloni (’06) (Luciani, ’06); 9 Magazzù.

