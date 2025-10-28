Seravezza: ancora Spatari. Si sono sbloccate le punte

SERAVEZZA E CAMAIORE

In Serie D è stata una domenica incoraggiante per il Seravezza (ora in fiducia e in netta crescita pure nel gioco offensivo) e per il Camaiore (rialzatosi nonostante le difficoltà del momento).

Qui Seravezza. Ora che si sono sbloccati gli attaccanti è tutta un’altra musica in casa verdazzurra... e il “dopo Benedetti“ inizia a pesare meno. Spatari è già al secondo gol di fila (sempre da subentrato) ed ha segnato di nuovo da uomo d’area, per altro una rete pesantissima dopo soli 4 minuti dal pareggio del Follonica Gavorrano. Lepri, dopo la “strigliata presidenziale“ post derby perso male a Camaiore, ha giocato tre partite su tre facendo vedere ottime cose e dimostrandosi più "dentro" alle partite in entrambe le fasi. Il 2006 Fontanarosa, si sta ritagliando spazi importanti e dopo il gol ad Altopascio è andato vicinissimo alla rete pure domenica al “Buon Riposo“. E poi c’è l’altro 2006 Vanzulli che sembra il vero imprescindibile nelle scelte di Masitto non solo per il “gioco delle quote“ ma anche per la dedizione e l’applicazione tattica nel ricoprire il ruolo di esterno di destra del tridente (partendo da quelle zolle di campo che nei piani estivi sarebbero dovute essere del talento mancino Falteri se il grave infortunio non l’avesse tolto anzitempo di mezzo). Il più “indietro“ al momento sembra Cupani, ma avrà modo anche lui di farsi valere con le sue caratteristiche. Intanto il Seravezza si mantiene a -3 dalla vetta del Grosseto e soprattutto conferma la legge del “Buon Riposo“ dove per ora in campionato hanno perso tutti. Piccola curiosità statistica: con quello di Bellini è già il 3° gol subìto dal Seravezza dagli ex della scorsa stagione (prima avevano colpito Benedetti col Grosseto e poi Bocci col Montevarchi).

Qui Camaiore. L’indole rimontante dei bluamaranto ecco che si ripropone dopo essersi palesata già contro Prato e Foligno. Ma resta il problema dei troppi gol presi (7 nelle ultime 3 gare). La squadra di Cristiani veniva dalla brutta botta della sconfitta 3-2 in casa con l’Aquila Montevarchi dopo esser stata avanti 2-0. Stavolta, nella seconda partita interna consecutiva, sotto 2-0 ci era andato il Camaiore ma poi l’ha ripresa sul 2-2 dimostrando di non mollare mai e di aver questa capacità di restare sempre attaccato ai match, pure a quelli che si complicano assai. La buona notizia poi è che si è sbloccato Magazzù (doppietta). Peccato che poi si sia fatto espellere: mancherà a Cannara.

Simone Ferro