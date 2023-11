Seravezza... attento ai Mobilieri. Trasferte per Real FQ e Camaiore

Ultimo weekend di novembre mentre il calciomercato invernale già tiene banco nel pallone dei Dilettanti con trattative già definite ed altre in via di definizione. Intanto il Consiglio Federale, nel corso della sua ultima riunione, ha reintrodotto il contributo di solidarietà del 3%: una norma importante per la quale la Lega Nazionale Dilettanti si è molto impegnata in questi ultimi tempi. Questa decisione rappresenta una vittoria politica della Lnd ed una grande soddisfazione per tutto il consiglio direttivo del Comitato Regionale Toscana che nell’ultima assemblea elettorale aveva preso l’impegno, con tutte le società dilettantistiche, di rappresentare con forza questa istanza a livello centrale. Il contributo, inizialmente introdotto nel gennaio del 2020... ma poi subito sospeso a giugno dello stesso anno, consiste nel distribuire una somma totale pari al 3% di ogni trasferimento tra due club professionistici a tutte le società che abbiano effettuato il tesseramento fra l’inizio della stagione in cui il calciatore ha compiuto i 10 anni e la fine di quella in cui ha compiuto i 21 anni. Ma vediamo ora il programma di domani.

Serie D (13ª giornata). Nel girone E tosco-umbro la seconda della classe Seravezza ospita al “Buon Riposo“ il Mobilieri Ponsacco di Francesco Bozzi che l’anno scorso a Pozzi giocò un brutto scherzo ai verdazzurri (aprendo di fatto “la crisi“ del ciclo Vangioni-bis). Il Real FQ, rinfrancato dalla prima vittoria della gestione Buglio ma ancora scosso dal “caso Vanni“, cerca continuità a Sansepolcro (gli avversari saranno privi dello squalificato Brizzi). Intanto l’amministratore delegato bianconerazzurro Alessandro Mussi è "inibito a svolgere ogni attività fino al 5 dicembre" poiché al termine della gara di domenica scorsa vinta 3-2 in controrimonta col Montevarchi "veniva a contatto con un calciatore avversario petto a petto, rivolgendogli espressioni gravemente offensive".

Eccellenza (12ª). Il Camaiore, che con Cristiani ne ha vinte 2 su 2, vuole il tris sul campo del Lanciotto, il cui allenatore Secci è stato squalificato fino al 10 dicembre. Sul fronte mercato i bluamaranto per dicembre sognano il goleador argentino Tapparello (ex Cuoiopelli ora in Sud Italia)... e sondano anche Luca Andreotti ed Edoardo Fantini.

Promozione (13ª). Il Viareggio, che non ha più Monopoli e l’ha già sostituito con Manolo Benassi (che però per domani non può ancora essere disponibile), va sul campo della Lampo Meridien del versiliese Maiorana senza lo squalificato centrale Benedini. Big-match pure per il Pietrasanta che fa visita alla Lunigiana Pontremolese (che in entrata pare prenderà Elia Bruzzi).

Prima categoria (11ª). Nel girone A ci sono Forte dei Marmi-Pescia, un bel Marginone-Capezzano e Serricciolo-Corsanico. Nel B la Torrelaghese del nuovo tecnico Riccardo Giannini (subentrato all’esonerato Fabrizio Baldini) ospita al Martini lo Staffoli.

Seconda categoria (11ª). Il Montignoso di bomber Matteo Costa riceverà il Massarosa. In trasferta anche il Lido di Camaiore, a Monzona. Match casalingo invece per lo Sporting Camaiore che avrà l’Atletico Carrara.