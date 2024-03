Seravezza avanti col 3-5-2. A Figline per alzare la testa

L’antidoto per uscire dalla recente (ma perdurante) crisi di risultati è più semplice del previsto: "riattivare una scintilla". Ed il Seravezza vuole riattivarla tornando a far punti, possibilmente tre. Vincere oggi al “Del Buffa“ in terra valdarnese contro il Figline sarebbe la medicina ideale per sbloccare ciò che si è bloccato da tempo. I verdazzurri verisliesi infatti hanno fatto appena un punto nelle ultime sette partite giocate e ne hanno vinta appena una nelle ultime dodici disputate in campionato.

La corsa per un posto al sole nei playoff è ancora apertissima e possibile per la squadra di Christian Amoroso ma ovviamente urge svoltare. Per farlo a partire da oggi il tecnico verdazzurro sembra intenzionato ad insistere sullo schema tattico che a sorpresa aveva lanciato domenica scorsa nel match casalingo poi sfortunatamente perso 2-1 al 95’ contro il Livorno. Dunque avanti col modulo 3-5-2, soluzione di gioco nel quale contro gli amaranto erano piaciuti nei rispettivi inediti ruoli sia il 2005 Brugognone come quinto di destra a tuttafascia sia il talentuoso fantasista Camarlinghi messo a fare la mezzala partendo come braccetto di metà campo sul centro sinistra. L’unica novità rispetto all’undici partito titolare una settimana fa è il ritorno da primo minuto del jolly Putzolu, che potrebbe ritrovar posto dall’inizio in attacco a far coppia con l’inamovibile bomber Benedetti così da aggiungere centimetri e abilità nel gioco aereo oltre alla sua capacità di spizzare, venire incontro e legare il gioco. A fargli spazio dovrebbe essere Mugelli. Per il resto si va invece verso ancora una panchina iniziale sia per il laterale 2004 Ivani (col 2005 mancino De Ferdinando di nuovo preferitogli come quinto) sia per il capitano Granaiola in mezzo al campo dove si va verso la conferma di Simonetti play e Bedini mezzala destra. A Figline arbitrerà Domenico Petraglione di Termoli, assistito da Salvatore Girolamo Cucci di Trapani e da Alessandro Rallo di Marsala.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003); 7 Brugognone (2005), 21 Bedini, 26 Simonetti, 10 Camarlinghi, 3 De Ferdinando (2005); 5 Putzolu, 9 Benedetti.