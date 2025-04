Seravezza batte Trestina 2-1 e conquista i playoff

SERAVEZZA

2

TRESTINA

1

SERAVEZZA: Lagomarsini, Coly, Paolieri (83’ Sava), Greco, Lepri (80’ Sforzi), Benedetti (77’ Stabile), Bellini (88’ Accorsini), Turini, Bocci (83’ Rainieri), Bedini, Sanzone. All. Brando.

TRESTINA: Fratti, Giuliani, Bucci, D’Angelo (70’ Serra), Borgo, Sensi, De Souza (70’ Dottori), Lisi (83’ Boldrini), Mencagli, Ferri Marini, Nouri (59’ Buzzi). All. Calori.

Arbitro: Pica di Roma.

Reti: 3’ Mencagli, 8’Bellini, 58’ Paolieri.

Note: ammoniti Giuliani, Paolieri, Bocci, Ferri Marini, Serra, Borgo.

SERAVEZZA– Grazie alla bella vittoria per 2-1 contro il Trestina, il Seravezza consolida il terzo posto, avvicina la seconda piazza e soprattutto conquista matematicamente un posto nei playoff. Tale risultato alla vigilia non era scontato viste le numerose assenze nel pacchetto arretrato e il dover incontrare un avversario che si giocava un’intera stagione. Invece, a parte la sbavatura iniziale sul gol degli umbri, la formazione di Brando ha iniziato a macinare un bel gioco arioso, fatto di velocità e di scambi a terra. I migliori: Greco che si sdoppiato nella doppia vesta di difensore e di centrocampista e Lepri protagonista di un po’ tutte le azioni pericolose nel primo tempo, a cui è mancato solo il gol. Al 3’ difesa un po’ impreparata del Seravezza su un lancio degli ospiti, Mencagli disegna un sinistro velenoso che vale il vantaggio. Il Seravezza non si scompone e all’ 8’ Bellini pareggia dalla corta distanza. Da lì in avanti l’iniziativa è sempre in mano ai padroni di casa che potrebbero segnare in diverse circostanze. Nella ripresa al 58’ si compie il sorpasso: pennellata di Sanzone che taglia il campo in favore dell’accorrente Paolieri che entra in area e di destro firma il definitivo 2-1. Il Seravezza nel finale subisce un po’ la sterile pressione del Trestina ma il risultato non cambia. Vittoria meritata e un posto sicuro nei playoff per la formazione di Brando, in attesa della chiusura della stagione regolare domenica prossima sul campo del Follonica-Gavorrano impelagato nella lotta salvezza.

Andrea Bazzichi