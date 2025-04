Seravezza cerca riscatto contro Sangiovannese in Serie D

Al “Buon Riposo“ non ci vince dal lontano 5 gennaio il Seravezza, che nel girone di ritorno tra le mura amiche dopo quell’unica vittoria interna di questo 2025 contro la Fezzanese ultima della classe (2-0) ha racimolato solo 2 punti nelle successive cinque partite casalinghe, dove è reduce da ben tre sconfitte di fila (contro Livorno, Flaminia ed Orvietana). Urge dunque una decisa inversione di rotta.

Oggi in Versilia arriva la Sangiovannese, invischiata nella lotta per non retrocedere e fresca di cambio in panchina (da due settimane c’è Alessandro Deri alla guida del Marzocco, dopo l’esonero di Marco Bonura). Sarà uno dei quattro anticipi al sabato del girone E di Serie D, in vista del turno infrasettimanale pre-pasquale di giovedì 17 aprile (poi ci sarà la sosta ed il campionato riprenderà da domenica 27 aprile con la terzultima giornata... in cui spiccherà Foligno-Seravezza). Le altre tre gare odierne sono GhiviBorgo-Foligno, Siena-Follonica Gavorrano e Orvietana-Figline. A dirigere Seravezza-Sangiovannese questo pomeriggio alle 15 allo stadio di Pozzi sarà Francesco Scarati di Termoli, con assistenti di linea Valerio Brizzi di Aprilia e Michele Nappi di Latina. In settimana il tecnico verdazzurro Lucio Brando ha provato diverse soluzioni. Avrà la squadra al completo ed i ballottaggi dovrebbero essere questi quattro: in difesa Sanzone o Mosti; sulle fasce come 2006 Paolieri o Sava e come 2005 Turini o Raineri; sulla trequarti campo Lepri o Bellini.