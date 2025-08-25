Seravezza: colpo Tognoni. Il Forte prende Mattia Papi

I botti di fine mercato estivo non passano mai di moda neanche nel calcio dilettanti, soprattutto in Versilia... dove il Seravezza in D e il Forte in Promozione ribadiscono le loro ambizioni piazzando ulteriori bei colpi.

Qui Seravezza. La società verdazzurra essendo alle prese con la preoccupazione per l’infortunio occorso a Matteo Falteri (da valutare) intanto aggiunge alla sua già nutrita batteria offensiva anche Marco Tognoni, montignosino classe ’94 di gran qualità e temperamento che può ricoprire tutti i ruoli d’attacco ma rende al meglio largo a destra. Tognoni in carriera ha giocato con Carrarese in C, Borgosesia, Lavagnese, Savona, Fiorenzuola (con cui nella stagione 2020/2021 vinse il campionato di Serie D), Lumezzane e Clodiense. L’annata passata l’ha vissuta a metà fra Luparense e Atletico Ucri. Già da una settimana si allenava agli ordini di Masitto.

Qui Forte dei Marmi. Come se non bastasse la già notevole campagna acquisti degli squali, ecco che il ds Panizzi ha regalato al tecnico Yuri Papi pure il fratello minore Mattia Papi, massese classe ’98 già noto in Versilia per i suoi trascorsi con Viareggio e Camaiore che rappresenta un lusso per la Promozione (ha 170 presenze in D). Anche in casa Forte però c’è un grave infortunio a rovinare l’estate: quello del duttile attaccante Alessio Turini, che a metà settembre si sottoporrà ad intervento chirurgico per un problema al ginocchio capitato in preparazione.

Simone Ferro