Seravezza con l’Orvietana. Remake della finale playoff

Al “Buon Riposo“ oggi alle 15 va in scena il remake dell’ultima finale playoff del girone E di Serie D. L’Orvietana rievoca gran bei ricordi al Seravezza che poco più di quattro mesi fa (era il 18 maggio) batteva i biancorossi umbri 4-1 e toccava il punto più alto in assoluto della propria storia calcistica. Allora era il Seravezza di Brando... e il talentuoso Fabri giocava, da avversario, nell’Orvietana. I marcatori verdazzurri furono Coly, Stabile, Sava e Benedetti... che oggi giocano tutti con altre maglie. Allo stadio di Pozzi in campionato (regular season) invece l’Orvietana ci vinse 2-1 (dopo aver perso l’andata 4-3 ad Orvieto) nella scorsa stagione e l’inutile gol versiliese lo segnò Luca Mosti.

Proprio lui sarà il grande assente odierno, causa infortunio da valutare: ha avuto un problema al ginocchio nel turno infra-settimanale perso 3-2 a Montevarchi ed in settimana farà degli ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema e i tempi di recupero. Al suo posto in difesa giocherà Bajic, con Mannucci e Pani. In mediana invece dovrebbe tornare titolare Muhic, con Bedini e poi Fabri (grande ex di turno, molto atteso) che si alzerà da mezzala a trequartista.

Il 5-3-2 di Masitto vuole tornare a produrre punti dopo il passo falso di mercoledì. Il ballottaggio dovrebbe essere in attacco per le due maglie: fra Spatari e Cupani come “over“ 2004 e tra Vanzulli e Fontanarosa come “under“ 2006. "Veniamo da una brutta sconfitta in cui evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa – dice mister Masitto – siamo partiti bene ma poi ci siamo un po’ persi. Troveremo un’Orvietana che viene da tre risultati negativi e che quindi avrà bisogno di punti e avrà molta fame. Comunque non dovremo pensare a che Orvietana troveremo... ma a che Seravezza andrà in campo. Tutti dicono che bisogna dimenticare la sconfitta, io invece dico che dobbiamo scendere in campo tenendola bene in mente, riflettendo sugli errori che abbiamo fatto tutti assieme. Siamo in costruzione, ma stiamo ancora mettendo i primi mattoni e siamo sempre in tempo a costruire un muro solido, sostituendo di domenica i mattoni messi male". Oltre a Mosti fuori i lungodegenti Falteri e Delorié. Arbitrerà Cerqua di Trieste, con guardalinee Semini di Albenga e Soverini di Bologna.

Probabile formazione (5-3-2): 1 Lagomarsini (C); 20 Pucci (’07), 3 Bajic, 28 Mannucci, 25 Pani, 25 Mannelli (’05); 21 Bedini, 8 Muhic, 5 Fabri; 27 Vanzulli (’06), 19 Spatari (29 Cupani).