Seravezza da record in D. Passo indietro Camaiore

In Serie D la 7ª giornata di campionato passa in rassegna col gusto dolce per il Seravezza e con l’amaro per il Camaiore: il post-derby è stato completamente opposto dunque per le due versiliesi di categoria.

Il Seravezza oramai non sorprende più. Con 15 punti conquistati nei primi 7 turni del girone E (5 vittorie e 2 sconfitte), la formazione guidata in panchina da Cristiano Masitto ha eguagliato i precedenti migliori avvii verdazzurri di sempre in Serie D, ripetendo il rendimento delle stagioni 2017/2018 (quando allenatore era Walter Vangioni: in quel caso con 4 successi e 3 pareggi) e 2023/2024 (quando in panchina c’era Christian Amoroso: e anche lì furono 5 vittorie e 2 sconfitte). Il Seravezza masittiano dunque ha fatto anche meglio (nei risultati, sì... ma nel bel gioco non ancora anche se la strada è quella giusta e la rosa era diversa) rispetto a quello della passata stagione che con Lucio Brando fece 14 punti nelle prime 7 giornate (4 successi, 2 pari ed 1 sconfitta). Tutto ciò comunque certifica la solidità del club verdazzurro: un ambiente sano dove si lavora bene e c’è continuità progettiuale, con stabilità pur nei cambiamenti.

Il Camaiore (senza Luciani e Bifini) si lecca le ferite dopo la sconfitta 2-0 a Trestina, emersa soprattutto per le giocate di una gran individualità come Ferri Marini. Al di là del risultato il passo indietro rispetto al derby è stato dal punto di vista dell’atteggiamento. Gli umbri sembravano avere più fame e voglia.