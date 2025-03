Seravezza da trasferta. Seconda vittoria di fila

poggibonsi

0

seravezza

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Pisco (17’ st D’Amato), Fremura, Martucci, Cecconi; Massai (36’ st Belli), Mazzolli, Valori (31’ st Mignani); Boganini (17’ st Poggesi), Vitiello, Bellini. (A disposizione: Bruni, Marcucci, Borri, Seri, Salvadori).

All. Stefano Calderini.

SERAVEZZA (4-2-3-1): Lagomarsini; Sanzone, Menghi, Coly, Mosti; Bedini, Greco (38’ st Sforzi); Paolieri (25’ st Sava), Cesari (42’ st Salerno), Lepri (29’ st Raineri); Bocci (43’ st Accorsini). (A disposizione: Borghini, Turini, Conde, Bartolini).

All. Lucio Brando.

Arbitro: Matteo Cerqua di Trieste.

Reti: 33’ st autorete Mignani (S), 41’ st rigore Bedini (S).

Note: ammoniti Pisco (P), Valori (P), Massai (P), Boganini (P) e Greco (S).

POGGIBONSI – Seconda vittoria di fila in trasferta per il Seravezza che espugna con risultato "all’inglese" lo stadio “Stefano Lotti“ di Poggibonsi inguaiando la squadra giallorossa della Valdelsa che non vince da 7 partite e che ha esonerato l’allenatore. I verdazzurri versiliesi invece si confermano al secondo posto, sempre a braccetto del Fulgens Foligno (vittorioso 3-2 sul San Donato) e a -15 dall’ingiocabile capolista Livorno (che ieri ha schiantato 4-2 l’Orvietana).

Scelte ridotte nel reparto offensivo per Lucio Brando che vede aggiungersi alle note assenze del 2004 Stabile (squalificato) e del numero 10 Lorenzo Bellini (sempre infortunato) anche quella di bomber Benedetti (che sabato sera è stato ricoverato in ospedale per un forte dolore alla pancia: il 33enne camaiorese sta bene ma deve fare degli accertamenti). Così il tecnico verdazzurro vara un 4-2-3-1 tutto over in difesa e mediana, mettendo gli under tutti davanti dove è il 2005 Bocci (che poi risulterà il migliore in campo) a fare il terminale offensivo, sostenuto dal jolly 2006 Paolieri a destra, dal 2005 Cesari (alla seconda gara di fila da titolare) centralmente e da Lepri a sinistra.

Nel primo tempo non succede granché... e poi in generale far gol a due portieri fortissimi per la categoria come Pacini e Lagomarsini (entrambi per altro capitani per l’occasione) è sempre impresa ardua. Pure stavolta poi, come già la domenica precedente nel successo 2-1 in rimonta a Ghivizzano, Brando la vince coi cambi. Chi entra dalla panchina versiliese infatti impatta benissimo: in questo caso soprattutto Sava, Raineri e Sforzi ma poi anche Salerno e Accorsini nel finale per blindare il raccolto. Il match viene sbloccato da una clamorosa autorete del subentrato Mignani che colpisce malissimo sul cross da destra di Sava (servito dopo una gran giocata di Mosti) infilando nella propria porta. Poi il raddoppio giunge su calcio di rigore procurato da Bocci e trasformato da Bedini (al suo 3° sigillo stagionale). Il Seravezza dedica la vittoria a capitan Benedetti.