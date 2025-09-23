Seravezza è una conferma. Il Camaiore la bella novità

Dopo tre giornate di campionato in Serie D c’è il Seravezza primo da solo nel girone E, dove i verdazzurri di mister Cristiano Masitto sono rimasti gli unici a punteggio pieno. La vittoria domenicale 1-0 sul Trestina al “Buon Riposo” è stata decisa dal subentrato difensore Bajic, dopo che Bedini si era fatto parare un rigore da Bonifacio. Negli anticipi del sabato ha spiccato invece il pari che il Camaiore di Pietro Cristiani ha portato via da Foligno, dove i bluamaranto hanno fatto 2-2 rimontando due volte, prima con Bongiorni e poi col solito Kthella. Il Camaiore era pure rimasto in 10 per il rosso a Bifini. E domani già si torna in campo per il turno infra-settimanale.

Qui Seravezza. Il maniacale lavoro sul campo dello ’Stregone’ Masitto sta già pagando ottimi dividendi per i verdazzurri. "Dobbiamo continuare a tenere il profilo basso perché abbiamo una squadra molto giovane e tutta nuova rispetto alla passata stagione – dice però Masitto – i ragazzi stanno facendo bene e crescono giorno dopo giorno. Questa che ho trovato a Seravezza non è una società grande... ma è una grande società".

Qui Camaiore. L’uomo-copertina è Daniel Kthella, già autore di due gol di fila decisivi subentrando nei minuti finali: suo il 2-1 del ribaltone col Prato al 92’ e suo anche il 2-2 a Foligno al 93’. Quindi non chiamatela più zona Cesarini... ma zona Kthella. Il suo mancino sta regalando gioie. Domani il Camaiore in casa gioca allo stadio di Pietrasanta.