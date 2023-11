Seravezza fermato sul pari. Prima va sotto, poi rimedia

SERAVEZZA – Pareggio tutto sommato giusto al “Buon Riposo” di Pozzi dove il Seravezza (al suo primo segno X stagionale) si imbatte in un avversario alquanto scorbutico come il Figline che fa della solidità in fase difensiva la sua cifra distintiva. La partenza dei versiliesi è da matita rossa, rischiando di andar subito sotto al pronti via se non fosse per il solito prodigioso Lagomarsini che dopo nemmeno un minuto chiude la porta in faccia a Zellini e sul corner seguente vola all’incrocio per togliere dal sette il colpo di testa di Ficini. La replica verdazzurra arriva sempre dagli spunti di Camarlinghi che slalomeggia e crossa per le inzuccate di Mugelli e Benedetti, entrambe respinte dalle paratone di Pagnini.

Il match si sblocca alla mezz’ora quando da una punizione sulla trequarti Di Blasio chiama mette palla sopra la barriera: Sesti gira al volo sul secondo palo dove l’ex di turno Sabatini è troppo solo e segna. Nella ripresa la sfida si fa più nervosa ma il Figline non può reggere l’intera partita dopo una dispendiosissima ora di gioco mentre il Seravezza, anche grazie ai cambi, si fa più incisivo. Ed a metà secondo round ecco l’1-1 che è un’autorete di Ficini su iniziativa del migliore in campo Camarlinghi, straordinario nel tener vivo un pallone a fondo campo pressando Dema e mettendo in mezzo un cioccolatino velenoso. Nel finale, nonostante la forzata (ri)sostituzione di Putzolu (sanguinante taglio alla fronte per lui), il Seravezza va vicino al controsorpasso un paio di volte... anche sull’ultimo pallone al 97’ col colpo di testa del subentrato 2005 Sforzi (ottimo il suo impatto). Ma va bene così.

Simone Ferro