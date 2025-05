Seravezza in finale playoff Serie D contro Orvietana: obiettivo storico

L’unica versiliese rimasta a giocare è il Seravezza, domani alle 16 in finale playoff di Serie D girone E al “Buon Riposo“ con l’Orvietana: arbitro Pasquetto di Crema, guardalinee Dellaquila di Barletta e Monaco di Chieti.

I verdazzurri sono concentrati sull’obiettivo di vincere i playoff entrando nella storia del club, che mai ha raggiunto un punto così alto. I seravezzini (che avranno pure il vantaggio, oltre che del campo, dei 2 risultati su 3 per spuntarla in virtù del miglior piazzamento in regular season ma col pari però dopo i supplementari) tuttavia ci arrivano con qualche problema di formazione, specialmente nel reparto di centrocampo. Saranno infatti sicuri assenti l’infortunato Menghi (stagione finita per lui) e lo squalificato Bedini (dopo il rosso diretto rimediato nella semifinale playoff vinta 1-0 domenica scorsa contro il GhiviBorgo... che nel frattempo continua nelle sue valutazioni in vista della prossima stagione, meditando sulla possibile cessione del titolo al Viareggio o alla Lucchese).

La buona notizia in mediana è che ha recuperato Greco, per altro grande ex di turno con l’Orvietana. In dubbio fra le alternative “non titolari“ ci sono il terzino 2004 Salerno e l’attaccante 2005 Bocci. Il tecnico Lucio Brando vuole chiudere bene. Nella prossima stagione al suo posto sulla panchina del Seravezza in D sembra proprio che ci sarà Cristiano Masitto, ex Luparense, Campodarsego e Lavagnese che avrebbe vinto il ballottaggio con Stefano Turi (cognato di Buffon che ora è uno dei candidati forti per la panchina della Massese in Eccellenza).

Habemus... Papi! Proprio sul fronte dei tecnici è fatta per l’arrivo al timone del Forte dei Marmi in Promozione di Yuri Papi, massese classe ’93 ex centrocampista anche del Viareggio 2014 che ha appena chiuso la sua carriera alla Carrarese Giovani (dove guidava pure la Juniores). Una "vera scommessa" del coraggioso patron Emiliano Ulivi per il dopo Luca Cagnoni.

Fioccano intanto le riconferme in panchina nelle versiliesi di Prima e Seconda categoria: a Capezzano resta (per il 10° anno di fila!) Riccardo Coli, in tandem con Gianluca Di Cola; alla Torrelaghese l’emergente Riccardo Belluomini; al Corsanico la coppia Gabriele Mazzei e Gabriele Gemignani; al Massarosa ancora Mauritanio Misuri. La novità può essere alla neo-promossa dalla Terza SalaVetitia Seravezza, con Tommy Balloni (dal Monti) al posto di Claudio Guidi?

Simone Ferro