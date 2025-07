Seravezza: Lepri e Deloriè. Da Pozzo saluta Camaiore

In Serie D il Seravezza Pozzi prosegue con le riconferme ufficiali: dopo gli annunci delle permanenze di Lagomarsini, Bedini e Mosti sono giunti in rapida sequenza anche quelli dell’attaccante esterno Lorenzo Lepri e del fantasista classe 2004 Dennis Deloriè, reduce dalla stagione tutta passata ai box causa rottura del crociato la scorsa estate. I nuovi, come da noi de La Nazione già anticipato giorni fa (ma ancora da annunciare da parte del club), sono Falteri, Simonti e Cupani. Certa la partenza di bomber Benedetti, pare destinazione Grosseto... ma il Camaiore ci spera ancora eccome e potrebbe strappare il "sì" del giocatore in extremis? Proprio a Camaiore rimarranno Velani in difesa e Bacci come esterno. Davanti sono già stati presi Bongiorni e Camaiani. Salutano in tantissimi, tra cui anche Da Pozzo che dovrebbe scendere addirittura in Prima categoria (per ragioni di lavoro) andando all’ambiziosa Carrarese Giovani di Incerti... che intanto ha già preso Matteo Costa e Bruzzi davanati.

In Eccellenza è ufficiale Pegollo a Viareggio, primo nuovo giocatore ufficializzato dalle zebre che ora avrebbero l’accordo con Galligani e potrebbero completare il tridente d’attacco con Gianmarco Gabrielli, ex Derthona e Real Forte Querceta in D che piaceva tanto pure alla Massese (il cui tridente però è già completo con Baudi e Marabese presi per sostenere Buffa). "Sono molto felice di aver accettato questa nuova sfida – dice Pegollo, reduce dalla D fatta col Cjarlins Muzane e in precedenza col Real FQ – Viareggio è una piazza importante e sono qua per dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non vedo l’ora di poter esultare per un gol insieme ai nostri tifosi". Vangioni l’ha già avuto con sé a Seravezza e sa bene come farlo rendere al meglio in campo. Il Real Forte Querceta invece dopo quella del portier Pastine fa registrare la seconda conferma ufficiale: è quella del duttile difensore Leonardo Nicolini, classe 2004 che nella passata stagione segnò il “gol-salvezza“ a Perignano. "Sono orgoglioso di poter continuare con questo ambiente che già l’anno scorso mi ha fatto subito sentire importante – dice Nicolini – i miei obiettivi sono quelli di crescere sotto tutti i punti di vista come uomo e giocatore".

In Promozione piazza un altro bel “colpetto“ il Pietrasanta, dopo Granaiola, Gabriele Ceciarini e Mancini: in biancoceleste arriva un altro ex Camaiore come il fantasista 2003 Mirco Ricci.