Seravezza: oggi la finale playoff. C’è l’appuntamento con la storia

Ultima domenica della stagione calcistica 2024/2025 con una squadra versiliese in campo quella odierna... dove l’unica “nostra“ rimasta a giocare è il Seravezza Pozzi, che sarà impegnato nella finale playoff del girone E di Serie D allo stadio “Buon Riposo“ contro l’Orvietana: fischio d’inizio alle ore 16; l’arbitro designato è Giacomo Pasquetto della sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe Dellaquila di Barletta e Mirco Monaco Chieti (il quarto uomo ufficiale, previsto nei playoff di Serie D, sarà Marco Gambirasio di Bergamo).

I verdazzurri sono concentrati sull’obiettivo che è quello di vincere questi playoff, entrando così per sempre nella storia del club che mai ha raggiunto un punto così alto finora. I seravezzini (che avranno anche il vantaggio, oltre che del campo di casa, anche dei due risultati su tre a disposizione per spuntarla in virtù del miglior piazzamento in regular season... ma col pareggio però al termine dei supplementari) tuttavia ci arrivano con qualche problema di formazione, specialmente nel reparto di centrocampo. Saranno infatti sicuri assenti l’infortunato Menghi (stagione finita per lui) e lo squalificato Bedini (dopo il rosso diretto rimediato nella semifinale playoff, vinta 1-0 domenica scorsa contro il GhiviBorgo).

In infermeria poi ovviamente ci sono sempre i lungodegenti Marinari e Delorie, ormai sulla via del recupero dopo le rispettive rotture dei crociati d’inizio stagione che gli hanno fatto saltare tutte le partite ufficiali.

La buona notizia in mediana è che ha recuperato Greco, per altro grande ex di turno con l’Orvietana. In dubbio fra le alternative “non titolari“ ci sono il terzino 2004 Salerno (ultimamente uscito dai radar) e l’attaccante 2005 Bocci (molto utilizzato).

In campionato, dove il Seravezza ha chiuso al terzo posto con 59 punti e l’Orvietana al quinto con 53 (battendo poi il Foligno 2-1 nella semifinale playoff), le due sfide tra versiliesi ed umbri sono terminate l’andata col successo 4-3 dei verdazzurri ad Orvieto (fece doppietta Benedetti e poi segnarono Stabile e Lepri) mentre il ritorno 2-1 per i biancorossi al “Buon Riposo“ (l’inutile rete seravezzina lì fu di Mosti).

L’allenatore Lucio Brando vuol chiudere al meglio...perché è ormai arcinoto che quella di oggi sarà la sua ultima volta sulla panchina del Seravezza. Poi potrebbe andare al Siena. Mentre il presidente Lorenzo Vannucci dovrebbe aver scelto Cristiano Masitto come nuovo trainer verdazzurro per la stagione 2025/26.

Sul fronte giocatori è già al lavoro il confermato ds Leonardo Calistri, che dice: "Veniamo da due stagioni esaltanti in termini di risultati. Ed il merito è da condividere con tutti. Questa è una realtà in continua evoluzione, dove ogni giorno si respira passione, serietà e competenza. Siamo già proiettati sulle nuove sfide che ci attendono e che affronteremo con la solita ricetta: umiltà, entusiasmo e coraggio".

Probabile formazione (4-4-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly, 5 Paolieri (2006); 11 Cesari (2005), 6 Greco, 10 Bellini, 8 Lepri; 30 Stabile (2004), 9 Benedetti (C).

Simone Ferro