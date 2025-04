Seravezza per il terzo posto. Il Trestina è un osso duro

Non ci arriva al meglio il Seravezza quest’oggi al confronto con una delle avversarie più in forma del momento come lo Sporting Trestina. Nella 33ª nonché penultima giornata del campionato di Serie D (girone E) i verdazzurri terzi della classe con 53 punti (a -4 dal secondo posto e del Foligno ed a +2 sulla quarta GhiviBorgo e a +4 sulle quinte Grosseto e Orvietana) ospitano alle 15 al “Buon Riposo“ di Pozzi i bianconeri umbri che sono sì quint’ultimi in classifica a quota 37 (a pari punti col Flaminia Civita Castellana) ma che hanno collezionato 15 punti solo nelle ultime 8 partite... per altro facendo scalpi importanti.

La terna designata è col fischietto Luigi Pica della sezione di Roma 1 e con gli assistenti di linea Luca Arcella di Frattamaggiore e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore. Mancano 180 minuti al termine della regular season nel massimo campionato dilettantistico ed il Seravezza è padrone del proprio destino playoff. I versiliesi di Brando (che piace molto al Siena per la prossima stagione 2025/2026) vogliono fare in modo che questa non sia la loro ultima partita interna di questa stagione... sperando di giocare la semifinale playoff tra le mura amiche.

Il Seravezza oggi ha defezioni importanti e soprattutto concentrate tutte nel solito reparto: la difesa. Alla squalifica di Mosti si aggiungono infatti gli infortuni del grande ex di turno Menghi e di Sanzone che potrebbero però recuperare entrambi in extremis, stringendo i denti.