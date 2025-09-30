Seravezza Pozzi in crescita, Camaiore ko. Un’incredibile rimonta del Pietrasanta

Nazionale. Il Seravezza Pozzi batte 2-1 il Coriano e centra il secondo successo stagionale. A segno Di Sacco nel primo tempo e Tognoni nella ripresa. Gli ospiti accorciano nel recupero. "Bel successo, anche troppo stretto - commenta Luca Della Maggiora -. Siamo in crescita". Chi invece ancora arranca è il Camaiore che cade anche a Lentigione 1-0, ma Giacomo Vannoni vede miglioramenti: "Il risultato è bugiardo, perché abbiamo perso su un cross sbagliato. La squadra ha lottato, è stata ordinata e grintosa, ma siamo mancati in fase di realizzazione. Comunque la strada intrapresa è quella giusta. Sono fiducioso".

Classifica: Correggese 9; Sasso Marconi 7; Camaiore, Coriano e San Marino 6; Cittadella Vis Modena, Lentigione e Ghiviborgo 4; Imolese e Sammaurese 4; Pistoiese 2; Prato, Tau Altopascio, Progresso e Camaiore 1.

Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi 2015 fa 1-1 contro il Mobilieri Ponsacco, ha segno Zezza su rigore. "Partita in crescendo, con una ripresa in netto miglioramento rispetto al primo tempo e soprattutto rispetto alla partita dello scorso turno. Nel finale avremmo meritato il successo, anche alla luce della traversa di Passalacqua".

Classifica: Perignano e Sestese 9; Casentino 7; Affrico, Fucecchio e Pietà 6; Forte, Lampo e Bellariva 4; Cecina, Mobilieri e Bibbiena 3; Lastrigiana 2; Pontassieve 1; Maliseti Seano e San Giuliano 0.

Regionale. Incredibile successo del Pietrasanta che va sotto 3-1 contro il Montemurlo, ma poi vince 4-3 e si mantiene in testa alla classifica. Rimonta firmata Fioretti, Bertuccelli e Cutulo con una doppietta. "Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità - sottolinea Federico Benedetti -, ma nella ripresa siamo usciti con il cuore". Il Real Forte Querceta cade 2-1 contro il Belvedere. Vano il momentaneo pari di Gerini su rigore. "È un periodo sfortunato - dice Daniele Maiolani -. Alle assenze si sommano anche le espulsioni di cui siamo puntualmente vittime". Infine crolla il Capezzano Pianore a Prato contro lo Zenith. "Primo tempo bene, in cui però non abbiamo concretizzato quanto creato. Male la ripresa". La rete della bandiera è di Trombella.

Classifica: Pietrasanta, San Marco Avenza e Zenith Prato 9; Calenzano, Lanciotto, Firenze Ovest e Montemurlo 6; Montelupo e Atletico Lucca 4; Giovani Nova, Belvedere, Folgor Marlia e Pistoia Nord 3; Larcianese 2; Csl Prato e Capezzano Pianore 1; Real Forte Querceta e Castelnuovo Garfagnana 0.

Sergio Iacopetti