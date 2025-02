Seravezza Pozzi. L’attaccante Bocci:: "Partita difficile. Guardiamo avanti»

C’è dispiacere nelle parole dell’attaccante del Seravezza Pozzi, Tommaso Bocci, dopo il pareggio a reti bianche con il Siena e non solo per il rigore parato da Giusti allo scadere. "E’ stata una partita difficile – ha detto la punta verdeazzurra –: abbiamo cercato di riproporre quello che ci aveva chiesto il mister: abbiamo realizzato delle belle giocate offensive, purtroppo non ci abbiamo messo la giusta concretezza". Davanti, però, la squadra di Brando si è trovata la miglior difesa del girone (15 i gol subiti dai bianconeri in ventidue giornate). "Certo, sapevamo che quella del Siena è una difesa compatta – ha sottolineato Bocci, tra i migliori in campo domenica – e lo ha dimostrato anche contro di noi. Abbiamo provato a scardinarla, ma non ci siamo riusciti. Un po’ di rammarico c’è, ma dobbiamo pensare subito alla prossima partita, la trasferta in casa del Montevarchi".