Seravezza Pozzi trionfa nei play off di Serie D battendo l'Orvietana 4-1

È stato il Seravezza Pozzi ad aggiudicarsi i play off del girone E della Serie D. La squadra di Lucio Brando, ieri pomeriggio, ha battuto l’Orvietana 4-1: una soddisfazione (e niente più), per i lucchesi, dopo un campionato vissuto da protagonista e concluso al terzo posto. Ad aprire le danze è stata l’Orvietana: Caon, al 19’ ha siglato lo 0-1. Poi i padroni di casa hanno dilagato: al 40’ il pareggio di 40’ Coly, poi ancora le reti di Stabile (42’), di Sava (83’) e Benedetti (95’). Il Seravezza si è quindi confermato la seconda forza del raggruppamento, dopo il Livorno che ha di fatto disputato un campionato a parte ed è volato presto in Lega Pro. Una soddisfazione anche per Brando, uno degli allenatori con cui la Robur ha avuto dei contatti per la prossima stagione (già una decina di giorni fa è stata annunciata la separazione tra il mister e il Seravezza). Un allenatore che sa cosa significa disputare i play off: il suo curriculum racconta infatti che aveva già raggiunto gli spareggi di Serie D con il Fiorenzuola, per poi ottenere la promozione con il Mantova; dopo Legnano e Pianese, con cui ha centrato nuovamente i play off. Poi, prima dell’approdo al Seravezza, ha maturato le esperienze alle Dolomiti Bellunesi e al Prato.