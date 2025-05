Seravezza Pozzi vince 2-0 contro Follonica Gavorrano e si prepara ai playoff

FOLLONICA GAVORRANO 0SERAVEZZA POZZI 2

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini Manrrique, Gianneschi (74’ Tatti), Pignat, Brunetti, Matteucci, Pino (69’ Giustarini), Scartoni (87’ Masini), Lo Sicco (56’ Marino), Zona, Bramante, Arrighini. (A disposizione: Romano, Morelli, Souare, Kondaj, Scartabelli). All. Federico Callai.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Mosti, Paolieri, Greco (74’ Sforzi), Lepri (81’ Raineri), Benedetti, Bellini (86’ Cesari), Turini, Accorsini (64’ Coly), Sanzone, Stabile (73’ Bocci). (A disposizione: Borghini, Bedini, Bartolini, Sava). All. Lucio Brando.

Arbitro: Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria (assistenti di linea Beatrice Neroni di Ciampino e Cristiano Rosati di Roma 2).

Reti: 62’ autorete (S), 67’ Benedetti (S).

Note: ammoniti Pignat (F), Matteucci (F), Bramante (F), Tatti (F), Marino (F) e Turini (S).

BAGNO DI GAVORRANO – Il Seravezza chiude al terzo posto la sua bella regular season e si assicura così di giocare in casa e in posizione di vantaggio la semifinale playoff (di domenica prossima, al “Buon Riposo“ di Pozzi, contro i “cugini“ del GhiviBorgo). Al contempo il Follonica Gavorrano, che in questa sfida sembrava avere alla vigilia più motivazioni, va ai playout dove affronterà in posizione di vantaggio lo Sporting Trestina (l’altro playout sarà Terranuova Traiana-Figline mentre scende diretta in Eccellenza la Sangiovannese dopo la già matematica retrocessione della Fezzanese). L’altra semifinale playoff invece sarà Fulgens Foligno-Orvietana.

Ieri al “Malservisi-Matteini“ i verdazzurri di Brando partono col 4-4-2 e dominano in lungo e in largo già nel non facile primo tempo, che però si conclude sul parziale di 0-0 all’intervallo con i locali che prendono un palo al 45’ dopo una transizione negativa seravezzina. Nella ripresa l’episodio che stappa il match è un’autorete (deviazione di testa su un cross) dopo l’insistenza del Seravezza che di fatto rinchiude il nemico maremmano nella propria metà campo. Una volta preso il gol il Gavorrano si apre un po’ di più ed i versiliesi calano il raddoppio con bomber Lorenzo Benedetti (migliore in campo) che trova la rete numero 15 del suo campionato a conclusione di una ripartenza.