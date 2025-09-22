Seravezza primo da solo. Decisivo l’ultimo arrivato

seravezza

SERAVEZZA (5-3-2): Lagomarsini; Pucci, L. Mosti (45’ st Tognoni), Mannucci, Pani, Mannelli; Bedini, Muhic (9’ st Bajic), Fabri; Vanzulli (9’ st Fontanarosa), Spatari (28’ st Lepri). (A disposizione: N. Mosti, Cini, Sforzi, Fiore, Lecini). All. Masitto.

SPORTING TRESTINA (4-4-2): Bonifacio; Ubaldi (29’ st Granturchelli), Sensi, Scartoni, Giuliani; Nouri, D’Angelo (15’ st Tolomello), Ferrarese (42’ st Cuccarini), Mercuri (15’ st Proietti Zolla); Manfredi (15’ st Ferri Marini), Priore. (A disposizione: Stacchiotti, Bussotti, De Meio, Pirotta). All. Calori.

Arbitro: Calzolari di Albenga (assistenti di linea Conio e Salinelli di Genova).

Rete: 13’ st Bajic (S).

Note: ammoniti Sensi (T), Ferrarese (T), Mannelli (S), Bajic (S) e Pani (S); calci d’angolo 4-2; recupero 1’ pt e 4’+1’ st.

SERAVEZZA – È primo da solo il Seravezza, unica formazione rimasta a punteggio pieno dopo le prime tre giornate del campionato di Serie D (girone E). L’allenatore dei versiliesi Cristiano Masitto (bravissimo nel creare in fretta un’amalgama importante dando un’identità riconoscibile ad un gruppo quasi totalmente nuovo) continua a parlare di quota salvezza: "Ci mancano 31 punti per star tranquilli". In cuor suo però, al di là delle dichiarazioni di strategica facciata, sa di avere una squadra forte... e che ormai la realtà di Seravezza è consolidata (e considerata) nelle alte sfere della categoria. Nessuno poi gli chiede di dover vincere il campionato, essendo l’ambiente interno (e intorno) molto tranquillo e senza pressioni. Motivo per cui lavorare e far calcio qui viene più semplice.

Il nuovo tecnico scelto per il dopo Brando ha subito portato ingredienti interessanti per condire il piatto. Dopo la “mossa Fabri“ nel riscaldamento poi risultata decisiva a Cannara domenica scorsa, ’Lo Stregone’ Masitto ha tirato fuori dal cilindro della panchina il fedelissimo Bajic... che, appena arrivato in settimana, gli ha risolto la partita con una "stecca" improvvisa dopo nemmeno 5 minuti dal suo ingresso in campo. Il difensore classe ’97 conosce bene cosa chiede il mister essendo già stato con lui sia al Campodarsego sia alla Luparense. E, al di là del gol, è entrato molto bene in partita difensivamente. Proprio la tenuta del reparto arretrato è la vera forza di questo avvio di stagione del Seravezza, che ha preso solo un gol (col Grosseto, dall’ex Benedetti) in 3 giornate.

Con così tanti difensori puri in campo insieme, il Seravezza masittiano parte intanto da una certa ermeticità. Poi con la qualità dei singoli che ha e lo sviluppo collettivo della manovra la via del gol in qualche modo la sta trovando sempre. Ieri prima del vantaggio di Bajic aveva avuto tre occasionissime con il rigore di Bedini (parato da Bonifacio), un autogol sfiorato (paratona di Bonifacio) ed una salvataggio a colpo sicuro sempre su Bedini.

Simone Ferro