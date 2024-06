Seravezza prolunga il bomber ma perde il 10. Il Viareggio conferma Ricci, Solimano al Real

In Serie D il Seravezza Pozzi ha annunciato l’ulteriore prolungamento di contratto del suo bomber (ora anche capitano) Lorenzo Benedetti che rinnova di un anno, fino al 30 giugno 2027. Intanto però in casa verdazzurra si registra una perdita importantissima nell’undici titolare: ha infatti deciso di andare via, un po’ a sorpresa, il fantasista attaccante esterno Giulio Camarlinghi.

Il classe ’99 ha detto sì all’offerta in categoria arrivatagli dal Desenzano, dove lo ha fortemente voluto mister Gaburro. Adesso il Seravezza si ritrova a dover sostituire il fortissimo numero 10: come mezzapunta ha già preso l’ottimo Lorenzo Bellini ma ora deve prender un altro giocatore importante (fra i sondati il figlio d’arte Matteo Bongiorni per il quale sarebbe gradito ritorno).

In Eccellenza il Viareggio ha ufficializzato la permanenza in bianconero anche del duttile difensore classe 2003 (non più quota “under“ in categoria bensì già “over“ da questa stagione 2024/25) Tommaso Ricci, che dichiara: "Sono arrivato lo scorso anno a stagione in corso con molte aspettative e devo riconoscere che ho fatto la scelta giusta. Questo è un ambiente dove si lavora veramente bene, devo dire grazie a questa società per aver puntato su di me. Il calore dei nostri tifosi? Bellissimo. Non vedo l’ora di ripartire!". Il Camaiore è ancora a caccia del nome giusto per il suo attacco in attesa di capire il destino di Geraci.

Chi è partito più tardi nel fare la squadra, dovendo sistemare ancora qualcosa dopo l’amaro finale della scorsa stagione culminata con la retrocessione dalla D, è il Real Forte Querceta che, dopo l’ingaggio di mister Cipolli, del portiere Pastine e del terzino sinistro Mattia Lucarelli ha inserito un’altra pedina in difesa: il terzino destro (adattabile a centrale) 2000 Nicola Solimano che, come Lucarelli, sbarca in Versilia dalla Pro Livorno. "Sono un ambizioso e avevo bisogno di una nuova sfida – ha detto Solimano – l’obiettivo è riportare il Real Forte Querceta in Serie D".

Ieri intanto c’è stato il sorteggio per definire la graduatoria per l’eventuale ripescaggio in Promozione: nei playoff intergirone di Prima categoria Toscana (vinti dal Ginestra Fiorentina che è salito) risulta secondo il Forte dei Marmi e terzo il Tegoleto. Sul fronte mercato Maggiore (ex Capezzano) e Bondielli (ex Pietrasanta) vanno al Serricciolo in Prima. L’ex Pietrasanta Pinelli è andato ai Diavoli Neri Gorfigliano. La punta Daniele Simonini saluta lo Sporting Camaiore in Seconda categoria e torna al Lido di Camaiore in Terza.