Seravezza ribaltato in casa nei Nazionali. E’ iniziata la stagione anche nei Provinciali

Nazionale. Incredibile sconfitta interna del Seravezza Pozzi che va avanti 2-0, ma poi perde 3-2 col Tau Altopascio. Illusori i centri di Rosati e Fiori. "Primo tempo dominato - sottolinea Luca Della Maggiora -, poi siamo rimasti in 10 ed è nata una nuova partita. Sconfitta ingiusta". Seravezza Pozzi che, nel turno infrasettimanale di mercoledì, aveva già perso 2-0 con la Sammaurese. Turno di riposo per il Camaiore, reduce dallo 0-7 rimediato dal Cittadella Vis Modena di mercoledì.

Classifica: Correggese 12; Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 10; Imolese e Sammaurese 9; Lentigione 7; Seravezza Pozzi, San Marino e Ghiviborgo 6; Pistoiese e Tau Altopascio 5; Progresso 3; Prato 2; Camaiore 1.

Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi 2015 cade 2-0 contro il Pietà 2004. "Giocato senza la giusta cattiveria", ammette Davide Tedeschi.

Classifica: Sestese 10; Perignano, Pietà 2004, Fucecchio 9; Casentino 8; Affrico 7; Bellariviera, Lampo, Lastrigiana 5; Mobilieri Ponsacco, Bibbiena, Forte dei Marmi 2015 4; Maliseti e Cecina 3; Pontassieve e San Giuliano 1.

Provinciale Lucca. Il Viareggio vince, in rimonta, 2-1 a San Macario. Rimonta firmata Magnani negli ultimi 10’. "Siamo cresciuti di minuto in minuto. Sono soddisfatto, anche perché abbiamo la squadra più giovane del campionato" sottolinea Luigi Troiso. Lo Stiava cade 2-0 contro l’Aquila Sant’Anna. "Buona prestazione, macchiata da due errori" commenta Walter Milani. Perde 4-1 la Croce Verde Viareggio, nonostante il vantaggio di Ravelli, contro il Pieve Fosciana. "Ottimo primo tempo, ma ripresa da cancellare" dice Riccardo Giuli.

Classifica: Viareggio, Porcari, Pieve Fosciana, Valle Ottavo e Capannori 3; Fornaci e Vorno 1; San Macario, Barga, Montecatini, Stiava, Croce Verde Viareggio, San Donato e Lucchese 0.

Provinciali Massa. Il Lido di Camaiore perde 2-0 contro il Don Bosco Fossone. "Sconfitta immeritata. Meritavamo il pari" commenta Fabrizio Baldini. Perde anche il Massarosa, 1-2 contro la Carrarese Giovani. Sotto 2-0 in apertura, non basta il centro di Giannecchini. "Lo svantaggio iniziale - sottolinea Stefano Maffei - ha fatto la differenza".

Classifica: Tirrenia, Villafranchese, Massese, Pontremoli, D.B. Fossone, Serricciolo, Carrarese G. e Montignoso 3; Massarosa, Lido di Camaiore, Croce Verde Vg., Stiava, Ricortola, Monti, Romagnano, S.Lazzaro, S.Vitale e Atl.Carrara 0.

Sergio Iacopetti