Seravezza: Rinnovo per Calistri, Addio a Brando per la Stagione 2025/2026

Rinnovo col direttore sportivo ma separazione con l’allenatore. Questo è ciò che ha programmato il Seravezza per la prossima stagione 2025/2026. Intanto però c’è ancora questa da finire, in Serie D, dove domenica nella semifinale playoff del girone E i versiliesi ospiteranno al “Buon Riposo“ di Pozzi i cugini del GhiviBorgo. L’attenzione del gruppo squadra (staff e giocatori) ma anche di tutta la società ovviamente è assai ben focalizzata sull’obiettivo... che è dichiaratamente quello di "provare a fare la storia andando a vincere questi playoff" (per quanto non portino al salto di categoria). Nel frattempo però, com’è normale che sia di questi tempi, la dirigenza è già ampiamente a lavoro per la costruzione della prossima annata. Il presidente Lorenzo Vannucci ed i principali dirigenti di riferimento Edo Luisi e Vinicio Maggi hanno trovato l’accordo per la permanenza di Leonardo Calistri nel ruolo, svolto molto bene in questi due anni, di direttore sportivo.

Il rampante ds pratese, figlio d’arte, dunque ha prolungato il proprio contratto... e così sono state messe a tacere certe voci che erano circolate in qualche corridoio (seccamente smentite dal club verdazzurro, che le ha definite "totalmente prive di fondamento", quelle che accostavano al Seravezza quel Paolo Giovannini appena scaricato dal Follonica Gavorrano). Per un Calistri che rimane in Versilia... ci sarà invece un Lucio Brando che non sarà più sulla panchina seravezzina: all’allenatore biellese è già stato comunicato che "non ci sarà rinnovo". E per la guida tecnica del Seravezza ’25/26 sarebbe spuntato un nome “a sorpresa“ dopo quelli già sondati e caldi di Massimo Maccarone (che potrebbe andare a Siena, dove piace pure lo stesso Brando), Tommaso Bellazzini (che domenica sarà avversario nella semifinale playoff col suo attuale GhiviBorgo “delle meraviglie“) e Nico Lelli. Vedremo...

Una pagina di storia intanto però è già stata scritta, con "la miglior media-punti di sempre" in regular season. Brando col suo Seravezza da 1,73 di media-punti a partita ha superato i due Seravezza targati Walter Vangioni che arrivarono a loro volta terzi in Serie D: quello 2019/20 (1,72 nel girone A con 43 punti in 25 giornate) e quello 2018/19 (1,71 nel girone E con 65 punti in 38).

Simone Ferro