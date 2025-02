Seravezza secondo da solo. Ma il Livorno scappa via

aquila montevarchi

0

seravezza pozzi

0

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Ficini, Martinelli, Ciofi; Sesti, Saltalamacchia; Orlandi (37’ st Picchi), Bontempi (17’ st Boncompagni), Galastri (12’ st Tommasini); Priore. (A disposizione: Testoni, Papini, Bigazzi, Farini, Casagni, Borgia). All. Atos Rigucci.

SERAVEZZA POZZI (3-5-2): Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Coly; Paolieri (29’ st Giannotti), Greco (39’ st Stabile), Menghi (21’ st Lepri), Bedini, Turini (29’ st Bartolini); Bocci (44’ st Sforzi), Benedetti. (A disposizione: Borghini, Raineri, Accorsini, Conde). All. Lucio Brando.

Arbitro: Niccolai di Pistoia (assistenti di linea Guiducci e Laci di Empoli).

Note: ammoniti Paolieri (S), Menghi (S), Mosti (S), Bedini (S) e Martinelli (A).

MONTEVARCHI – Torna secondo da solo (a +1 sul Foligno sconfitto a Gavorrano) ma vede scappare sempre di più la capolista Livorno (adesso a +12 dopo il successo a Ostia Lido) il Seravezza che facendo 0-0 al “Brilli-Peri“ di Montevarchi allunga anche la propria striscia positiva a 8 risultati utili consecutivi (con 14 punti fatti) e soprattutto il dato dei clean-sheet (Lagomarsini è uscito dal campo con la propria porta inviolata 6 volte nelle ultime 7 partite, prendendo solo un autogol con l’Ostia Mare).

Il tecnico Lucio Brando ieri era ancora senza Bellini e Cesari, oltre ai lungodegenti Marinari e Delorie, cui poi gli si sono aggiunte sugli esterni le assenze del 2006 Sava (febbricitante) e del 2004 Salerno (alle prese con risentimento muscolare). Nel match qualche occasione in più l’ha avuta l’Aquila Montevarchi ma alla fine il pareggio è sembrato un risultato giusto... anche se i padroni di casa recriminano per il palo di Ciofi ed il gol annullato sul finale a Picchi. Nei valdarnesi recuperano in extremis Boncompagni e Picchi che partono dalla panchina. Tra i pali conferma per la seconda di fila per Conti così come alto a sinistra il giovanissimo classe 2008 Galastri (che è risultato anche uno dei migliori in campo).

Il Seravezza, tatticamente confermato col suo 3-5-2 recente, rischia grosso già al 4’ sulla pressione di Bontempi su Lagomarsini, poi bravissimo 18 minuti dopo sul sinistro dalla distanza di Sesti. Dall’altra parte è Bocci ad impegnare Conti poco oltre la mezzora. La ripresa si aper subito con la clamorosa chance versiliese: dopo un contrasto perso da capitan Martinelli c’è la conclusione dal limite dell’area di capitan Bendetti che trova però il riflesso stupendo di Conti a deviare in calcio d’angolo. Il bomber del Seravezza ha fame di gol dopo l’errore dal dischetto allo scadere col Siena di domenica scorsa e ci prova su punizione al 75’ ma è solo illusione. Su punizione 10 minuti dopo scheggia il palo l’ottimo Ciofi. Ed infine al 94′ il Montevarchi segna col subentrato Picchi (su assist da destra di Boncompagni) ma la rete viene annullata per fuorigioco. Così finisce 0-0.