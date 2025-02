Seravezza si mangia le mani. Finisce 0-0 contro il Siena

seravezza

SERAVEZZA (3-5-2): Lagomarsini; Mosti (22’ st Lepri), Coly, Sanzone; Sava, Greco (48’ st Conde), Menghi, Bedini, Paolieri (22’ st Sforzi); Bocci, Benedetti. (A disposizione: Borghini, Turini, Raineri, Salerno, Accorsini, Bartolini). All. Lucio Brando.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Di Paola (39’ st Pascicani); Suplja (16’ st Ricchi), Mastalli, Farneti; Masini (12’ st Candido); Boccardi (32’ st Galligani), Semprini (16’ st Di Gianni). (A disposizione: Stacchiotti, Achy, Giannetti, Carbè). All. Lamberto Magrini.

Arbitro: Lotito di Cremona (assistenti di linea Sadikay di Mestre e Antonini di Bassano del Grappa).

Note: espulso Galligani con rosso diretto al 43’ st; ammoniti Biancon, Cavallari, Candido, Di Paola e Morosi; angoli 3-2 per il Seravezza; recupero 2’ pt e 5’ + 1’ st.

SERAVEZZA – Sfuma al 95’ il sogno di vincere contro il Siena da parte del Seravezza che al termine di una partita dove comunque lo 0-0 ci sta tutto (hanno vinto le difese contro gli attacchi) sbaglia un rigore con lo specialista Benedetti, ipnotizzato da Giusti. E così il Seravezza (non più secondo da solo, essendo stato agganciato dal Foligno) scivola a -10 dalla vetta di un Livorno sempre più in fuga. In casa verdazzurra resta l’amarezza perché fra andata (persa 3-2 in rimonta al "Franchi") e ritorno i punti buttati via contro la Robur fanno male. La "consolazione" è l’8° clean-sheet nelle ultime 11 partite: numeri difensivi che meritano sottolineatura.

Che sarebbe potuta venire fuori una partita da 0-0 ci si poteva aspettare dato che il Siena è la miglior difesa del girone mentre il Seravezza ultimamente appunto sta collezionando porte inviolate a raffica. Nei versiliesi sono out Bellini e Stabile oltre all’ultimo arrivato Cesari. Nei senesi solo panchina per gli acciaccati Giannetti e Galligani (il viareggino poi entrerà nel finale e si farà espellere per sbracciata su Sanzone). Il match inizialmente ha ottime premesse nel gioco e nell’intensità... non mantenute però in termini di occasioni da gol. Quelle del Siena arrivano solo su errori in disimpegno dei padroni di casa, che invece quando attaccano sono più costruttivi dell’avversario ma comunque poco ficcanti nella finalizzazione. Il più intraprendente negli ultimi 16 metri è Bocci. A fine primo tempo il palo su punizione di Boccardi fa venire i brividi a Lagomarsini, poi salvato da un compagno che si immola sul tap-in a botta sicura.

Nella ripresa il Seravezza confeziona subito un paio di belle situazioni con Benedetti e Greco, cui replica il Siena che trova sulla sua strada Lagomarsini. Si arriva al finale incandescente con la doppia occasionissima verdazzurra di Sava (gran parata di Giusti) e Coly sulla respinta, il tiro fuori a fil di palo di Candido, il rosso a Galligani ed infine il rigore procurato dal subentrato Conde e sbagliato da Benedetti.

Simone Ferro