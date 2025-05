Seravezza trionfa nei playoff di Serie D: battuta l'Orvietana 4-1

seravezza

4

orvietana

1

SERAVEZZA (3-4-1-2): Lagomarsini; Mosti (44’ st Accorsini), Sanzone, Coly; Paolieri (31’ st Sava), Sforzi (14’ st Cesari), Greco (40’ st Bartolini), Turini; Bellini; Stabile (27’ st Lepri), Benedetti. All. Lucio Brando.

ORVIETANA (3-5-2): Rossi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta (22’ st Moretti), Sforza (22’ st Proia), Fabri, Simic (32’ st Esposito), Bologna (22’ st Caravaggi); Caon (32’ st Congiu), Panattoni. All. Antonio Rizzolo.

Arbitro: Pasquetto di Crema (assistenti di linea Dellaquila di Barletta e Monaco di Chieti).

Reti: 19’ pt Caon (O), 40’ Coly (S), 42’ Stabile (S); 34’ st Sava (S), 50’ Benedetti rig. (S).

Note: espulso Mauro (O) all 44’ pt; ammoniti Sforzi (S), Fabri (O), Panattoni (O), Mosti (S), Ricci (O), Paolieri (S) e Rossi (O); angoli 6-5 per l’Orvietana; recupero 2’+1’ pt e 4’+1’ st.

SERAVEZZA – Vince i playoff del girone E di Serie D il Seravezza... che consegna alla storia un nuovo capitolo, il più bello e alto di sempre finora nel percorso (di crescita costante) del club del presidente Lorenzo Vannucci e dei principali dirigenti Edo Luisi e Vinicio Maggi. La stagione verdazzurra termina nel miglior modo immaginabile: il capolavoro, reso possibile dalle mosse sul mercato del rampante ds Leonardo Calistri e sul campo del "top" allenatore Lucio Brando, si è compiuto. E il merito più grande va giustamente riconosciuto ai giocatori, molto forti e affiatatissimi come gruppo di lavoro. "Soldati intelligenti" li ha definiti il condottiero Brando, che saluta Seravezza avendo regalato a tutto l’ambiente il finale indimenticabile!

Il trionfo in questi playoff, si sa, non dà il salto di categoria in quella C dove un giorno il Seravezza sogna di andare. Ma resta comunque un vanto non da poco, che fa blasone e prestigio.

La partita vede iniziare meglio l’Orvietana che al 12’ chiama Lagomarsini al miracolo su Sforza e al 19’ sblocca con Caon su assist di Panattoni dopo l’errore di Sanzone (gran intercetto palla del miglior giocatore degli umbri Fabri). Il Seravezza pareggia al 40’ di testa con Coly su sviluppi da azione d’angolo. Due minuti dopo Stabile ribalta il punteggio in tap-in sulla respinta di Rossi sull’ex Greco. E prima dell’intervallo c’è il rosso diretto a Mauro per calcione a Paolieri.

Nella ripresa lo stradominante Greco fa traversa-palo su punizione. Poi Lagomarsini nega il 2-2 a Panattoni parandogli il rigore (fallo di Cesari su Fabri). Lì i versiliesi allora allungano, dopo l’errore di Benedetti a tu per tu. Il subentrato Sava mette il 3-1 in pallonetto su delizioso tocco di Greco. Il poker lo cala bomber Benedetti su penalty procurato da Lepri (steso da Rossi).

Simone Ferro