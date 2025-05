Seravezza verso la finale playoff di Serie D con Benedetti in forma e Brando al timone

Miglior media-punti di sempre nella storia del Seravezza in Serie D (1,73 a partita) e la prospettiva di andare per la prima volta del club a fare la finale playoff (ma questo dipenderà dall’esito della semifinale di domenica al “Buon Riposo“ col GhiviBorgo). E poi l’importanza di aver ritrovato nella sua forma migliore il bomber Lorenzo Benedetti, che tanto era mancato a livello realizzativo (e non solo) per due mesi e mezzo (da inizio febbraio a metà aprile) e che ora invece sembra essere tornato a fare con facilità ciò che da sempre gli riesce meglio e con naturalezza: segnare gol. Ne ha fatti 2 nelle ultime 3 gare e per lui fanno 15 in questo campionato (16 in stagione, sommando quello iniziale in Coppa) e 105 complessivi con la maglia del Seravezza mentre sono 146 i suoi sigilli in carriera nel solo campionato di Serie D. Domenica scorsa nel successo 2-0 dei verdazzurri a Gavorrano “L’aeroplanino-killer“ è stato il migliore in campo.

L’artefice principale della grande annata seravezzina però resta Lucio Brando, allenatore coi controfiocchi, magari “non sempre facilissimo da gestire caratterialmente in settimana“ ma straordinario nella dedizione al lavoro sul campo, nella preparazione delle partite e nella variopinta proposta di gioco offerta. Il suo Seravezza ha divertito ed ha fatto risultati. "Abbiamo ottenuto la media-punti migliore della storia del club – dice Brando – ne vado orgoglioso... e questo non ce lo toglie più nessuno".

Simone Ferro