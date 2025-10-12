Seravezza, voglia di riscatto. Il Camaiore cerca conferme

In Serie D la 7ª giornata di campionato (fischi d’inizio delle gare oggi alle 15) vede, dopo il derby Camaiore-Seravezza 2-0, i bluamaranto impegnati in trasferta ed i verdazzurri in casa.

Qui Seravezza. Sul sintetico del “Buon Riposo“ la squadra di Cristiano Masitto ospita il neo-promosso Scandicci, nel match che sarà diretto da Zangara di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti di linea Lo Chiatto di Nichelino e Poggi di Genova. "Stiamo migliorando passo dopo passo ed abbiamo un gruppo giovane e baldanzoso, in cui crediamo molto – dice mister Cristiano Masitto – veniamo da una sconfitta e dobbiamo riscattarci. Sappiamo bene quello che deve essere il nostro percorso di crescita". C’è tanta curiosità c’è per vedere all’opera i verdazzurri dopo le dichiarazioni forti di domenica scorsa del presidente Lorenzo Vannucci su cosa vorrebbe vedere in campo... poi “stemperate“ dal direttore sportivo Leonardo Calistri in settimana. Settimana che in casa seravezzina è stata tranquilla ma che non ha portato al recupero del duttile Luca Mosti, ancora fermo ai box come i noti lungodegenti Falteri e Delorié. Rispetto a Camaiore però rientra Muhic in mediana dopo l’attacco febbrile che gli fece saltare il derby all’ultimo momento. Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini (C); 20 Pucci (2007), 3 Bajic (25 Pani), 28 Mannucci, 26 Mannelli (2005); 21 Bedini, 8 Muhic, 5 Fabri; 27 Vanzulli (2006), 19 Spatari, 10 Lepri.

Qui Camaiore. Buone notizie ma solo a metà per i bluamaranto che ritrovano dalla squalificac Kthella ma non Bifini: il centravanti dopo aver scontato i tre turni da squalifica si è ora dovuto fermare per un leggero problema muscolare che gli impedisce di allenarsi bene. In dubbio anche il versatile centrocampista 2006 Luciani per una pallonata nell’occhio. La trasferta umbra in quel di Trestina è assai insidiosa e si presenta come un vero e proprio scontro salvezza.

Al “Casini“ dirigerà Iheukwumere dell’Aquila, con guardalinee D’Andrea di Viterbo e Fiore di Roma 1. Come quote il 2005 Belli insidia Casani ed il 2006 Macchi insidia Bartelloni (se Luciani non dovesse farcela) ed in base a questo potrebbero cambiare alcune posizioni in campo nel rombo di Cristiani come quelle di Bigica e del jolly Bongiorni. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Di Biagio; 2 Casani (2005), 6 Accorsini, 5 Diana (C), 3 Tavernini (2007); 7 Bongiorni, 4 Bigica, 8 Grilli; 11 Bartelloni (2006); 9 Kthella, 10 Magazzù.