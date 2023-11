Seravezza vola sulle fasce. Amoroso ha creato una big

Con un tridente da 14 gol (6 Benedetti, 4 a testa per Camarlinghi e per il 2005 Brugognone), una crescente solidità difensiva (solo 2 le reti subite nelle ultime 5 partite) ed il morale alle stelle, il Seravezza sta dimostrando giornata dopo giornata di poterci stare, eccome, al tavolo con le grandi di questo campionato.

Il girone E della Serie D sembra affare per cinque a livello di alte sfere proprio come la classifica già dice andando delineandosi. Pianese, Seravezza, Follonica Gavorrano e le grandi piazze di blasone favorite della vigilia Grosseto e Livorno sono le cinque migliori squadre del torneo. E infatti sono davanti a tutte le altre, raccolte fra i 31 punti della capolista Pianese ed i 24 del terzetto Grosseto-Livorno-Gavorrano, col Seravezza che è secondo a quota 28. Il “sesto incomodo“ in chiave playoff sarà il Tau Altopascio. Ovviamente poi c’è un mercato di riparazione invernale che potrebbe cambiare un po’ di carte in tavola, ma adesso i valori che già sono emersi sono parecchio veritieri: c’è un “G5“ a comando del girone... e sarà dura da spodestare.

La vittoriosa trasferta a San Giovanni Valdarno ha confermato che il Seravezza sta benissimo a livello di condizione atletica e psico-fisica. Non sbaglia un colpo, avendo oramai imparato anche a fare più tipi diversi di partite all’interno della stessa partita. Sa soffrire di collettivo, difendersi anche più basso, controllare le operazioni gestendo il più delle volte lo sviluppo della manovra, andando sia coi lanci e sulle seconde palle sia sull’ampiezza con le catene di destra (Salerno-’Brugo’) e sinistra (Ivani-’Cama’) perfettamente funzionanti poiché ben oliate col sodo lavoro settimanale. I giocatori in ogni reparto hanno alternative all’altezza e tutti sono funzionali al gioco ed al progetto tattico, con ’quote’ under di alto livello. Il club ha apparecchiato bene.

Simone Ferro