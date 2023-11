Seravezza vuole...la quarta. Testacoda con il Ponsacco

Reduce da tre belle vittorie consecutive (e da cinque risultati utili di fila, avendo preso soltanto due gol durante questa striscia positiva), il Seravezza non vuole mollare la presa sul secondo pesto, anzi. "Siamo in ballo... e allora balliamo" questo sembra il concetto che esce dallo spogliatoio verdazzurro. Il tecnico Christian Amoroso ha tutti a disposizione tranne il solito lungodegente Maffei. Ed ha dunque l’imbarazzo della scelta... basti pensare che sta andando spesso in tribuna uno come Fabio Maccabruni. Del resto la linea dell’allenatore del Seravezza è quella di portare in panchina con sé sempre cinque quote under più un “vecchio“ per reparto: Alessio Mariani (2001) come portiere di riserva, Lopez Petruzzi (’98) come difensore centrale, Tommaso Del Rosso (2002) come centrocampista, ’Pippo’ Mugelli (’97) come attaccante da mettere in corso d’opera (...e questo è un vero lusso).

L’undici titolare anche oggi contro il Mobilieri Ponsacco dovrebbe essere il solito, quello “tipo“. Alle ore 14.30 allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi (dove domenica dopo domenica si stanno registrando sempre più presenze... è evidente che i risultati ottenuti sul campo stanno richiamando maggiore attenzione attorno alla prima squadra cittadina). La terna designata è con l’arbitro Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco e gli assistenti di linea viterbesi Luca Granata e Francesco Raccanello.

L’avversario di turno è quel Mobilieri Ponsacco penultimo ma che domenica scorsa ha fermato sul pari il Grosseto. I rossoblù in quest’avvio d’annata hanno già cambiato guida tecnica richiamando Francesco Bozzi (che un anno fa al “Buon Riposo“ ci vinse in inferiorità numerica) al posto di Carlo Caramelli. Gara dunque da prender con le molle, cercando di incanalarla subito bene da parte versiliese. Intanto incombe il mercato...e il Livorno (che ha tagliato Fissore e Palma) si è già rinforzato col brasiliano Curcio in difesa e con il rumeno Tănasă in mediana.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.