Seregno chiude terzo nei playoff di Promozione, attesa per il ripescaggio in Eccellenza

Indipendentemente dal risultato di Vigevano-Besnatese di sabato pomeriggio, il Seregno chiuderà il triangolare dei playoff di Promozione al terzo e ultimo posto.

Dopo 11 vittorie consecutive tra cui il trionfo casalingo contro la Speranza Agrate, un po’ inaspettatamente la formazione di Gabriele Avella è incappata in una doppia sconfitta. A Besnate dopo aver dominato in lungo e in largo nella prima ora di gioco, contro il Vigevano in casa dopo un primo tempo, al contrario, totalmente appannaggio dei ducali a segno tre volte.

Il ripescaggio in Eccellenza con ogni probabilità arriverà ma, nero su bianco, non sarà immediato, bisognerà aspettare un po’, sicuramente fin dopo il termine delle iscrizioni e la stesura degli organici.

Si parla, quindi, di luglio abbondantemente inoltrato. Ma proprio al termine di Seregno-Vigevano 3-5 sabato al Ferruccio il presidente Alfredo Varini è stato chiaro. "Noi pensiamo l’anno prossimo di giocare in Eccellenza e sul mercato e in fase di programmazione della stagione 2025/26 stiamo già lavorando in quell’ottica lì".

Ad ora i posti sicuri disponibili sono quarti, il Seregno sarà quinto in graduatoria. Due posti potrebbero arrivare dalle promozioni di Leon e Scanzorosciate, in provincia di Varese c’è un’altra fusione (dopo quella tra Mapello e Ponte a Bergamo) in ballo poi vedremo se tutte le squadre perfezioneranno l’iscrizione.

"Sarà una stagione che definirei interlocutoria. Nel senso che dodici mesi fa abbiamo fatto il primo passo, adesso bisogna concentrare le nostre forze per creare solide basi affinché il calcio a Seregno abbia un futuro, che non sia una vampata ma un qualcosa che duri nel tempo".

Sul viso di Varini si legge la sofferenza per il ko col Vigevano che interpreta così: "Giocatori distratti dalle voci di ripescaggio? Non direi… L’inizio del Vigevano è stato folgorante, si tratta di un’ottima squadra arrivata seconda nel suo girone come noi, dotata di valori importanti che non ho riscontrato nel nostro campionato, specie in attacco".

E il riferimento va all’enfant du pays Federico Limiroli, 17 gol in campionato, autore del gol di apertura al Ferruccio e autentico “ariete“ come pochi se ne vedono a queste latitudini.

"Ma la reazione della squadra nel secondo tempo c’è stata, mi è piaciuta e mi convince ulteriormente del valore di questi giocatori. Che non mollano mai. Lo sapevamo e ne abbiamo avuto una conferma. Assieme al mister, ci piacerebbe confermarne la maggior parte, se loro gradiranno restare con noi".

Ro.San.