Seregno sfida Speranza Agrate nei playoff al Ferruccio

Dopo esattamente 20 giorni torna in campo il Seregno (Foto G. Bucci @seregnofbc) che smaltita la delusione di aver perso un campionato quasi all’ultimo minuto dell’ultima giornata (il gol della Vis Nova contro l’AC Lissone è arrivato al 91’ mentre gli azzurri chiudevano a Cavenago la loro goleada) e guadagnatosi l’accesso diretto al secondo turno dei playoff per l’ampio scarto sulla quinta in classifica, gioca stasera al Ferruccio (ore 20.30) per sfidare la Speranza Agrate. Chi vince accede alla seconda fase, quella dei triangolari, dove chi passa troverà il Vigevano e una tra Morazzone e la Besnatese che sette giorni fa ha eliminato l’Universal Solaro dalla corsa nel girone A. Ma i riflettori sono puntati sullo stadio Ferruccio con calcio d’inizio alle 20.30. In stagione regolare la situazione vede l’undici di Avella in netto vantaggio avendo vinto sia ad Agrate all’andata che a Seregno al ritorno. Una bella sfida anche in panchina tra due dei migliori interpreti nel loro ruolo in categoria; ricordiamo come Natobuono sia già stato confermato sulla panchina della Speranza anche per la prossima stagione. I favori del pronostico pendono dalla parte dei padroni di casa; c’è però l’incognita delle tre settimane di stop anche se il fortissimo organico a disposizione di Avella non può temere questa eventualità. Una curiosità: si sfidano prima e seconda del girone di ritorno (Seregno 41 punti, Agrate 40).

Sempre in Promozione si gioca anche la gara di ritorno dei playout tra Pontelambrese e Biassono. Per i rossoblù la situazione è disperata visto che all’andata si imposero in via Parco i comaschi 1-0.