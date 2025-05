Seregno-Vigevano: conferma di Avella e nuove opportunità in Eccellenza

La vigilia di Seregno-Vigevano si apre sotto i migliori auspici. Per due motivi. Il primo riguarda la conferma anche per la prossima stagione sulla panchina azzurra del tecnico Gabriele Avella. In settimana l’incontro decisivo, ieri la nota ufficiale del club. Il secondo riguarda la fusione nella Bergamasca tra Mapello e Ponte San Pietro che di fatto propizia un posto in più nel prossimo campionato di Eccellenza che da tre che erano a disposizione ora diventano quattro. In attesa di altre possibili fusioni e soprattutto dell’esito dei playoff nazionali di Eccellenza con ben tre lombarde ancora in corsa (Leon, Scanzorosciate e Caronnese) per un posto in Serie D. Detto questo, oggi alle 16 si gioca al Ferruccio la seconda giornata del terzo turno dei playoff e gli azzurri sono alla ricerca di una vittoria dopo l’inopinato ko di sette giorni fa a Besnate nonostante una gara dominata in lungo e in largo.

Il posto nella categoria superiore non dovrebbe essere in discussione, ma più ci si classifica in alto nel triangolare e meno tempo si dovrà aspettare per il ripescaggio. Con ovvie ripercussioni in termini di programmazione e mercato. Quindi oggi il Seregno andrà a caccia della vittoria in attesa della terza e ultima gara del gironcino tra Vigevano e Besnatese. È atteso nuovamente al Ferruccio il pubblico delle grandi occasioni.

Ro.San.