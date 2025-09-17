Serenità ritrovata. La Recanatese sonda il mercato

Vincere, lo abbiamo rimarcato, serve a tante cose e tra queste, particolare non trascurabile, anche ad affrontare con un animo decisamente più sollevato, l’intensa settimana di lavoro iniziata ieri. Ciò è tanto più vero quando siamo di fronte ad un gruppo estremamente giovane come quello giallorosso dove, se vai a vedere, gli over 25 sono soltanto quattro: ossia Pierfederici, Mordini, Lovotti e D’Angelo e gli esordienti nel calcio dei "grandi" sono numerosissimi. Chiaramente tutti si sforzano a dire che il risultato non è l’unica cosa che conta e che è fondamentale analizzare le prestazioni ed i progressi quotidiani della squadra ma, alla resa dei conti, la classifica è sovrana e gran parte delle considerazioni sono subordinate alla posizione nel ranking. Nel frattempo si segue, con occhio attento anche il mercato visto che, più o meno, è sempre aperto. Detto che, dopo la partenza di Bellusci, un giocatore va comunque preso perché lo impone l’organico ed anche alla luce di quanto visto a San Mauro Pascoli, dove intervenire? E soprattutto puntare forte su un giocatore esperto o magari su un 2005 da affiancare a Ghio in terza linea? La difesa insomma è al centro delle attenzioni: intanto, in Romagna, ha destato ottime impressioni Filippo Fiumanò che, all’esordio, ha dimostrato di poter reggere i 90 minuti, dando inoltre la sensazione che, al top della forma, potrebbe essere un grande valore aggiunto per la Recanatese. Il suo curriculum comunque parla chiaro: 22 anni, già vice-campione del mondo Under 20, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, prima di indossare le maglie di Montevarchi, Pro Vercelli, Alessandria e Chieri. I tre under però, come sanno anche i muri, sono obbligatori e detto che il portiere è sicuramente un 2007 e che il 19enne da schierare titolare sarà Giusti (con l’alternativa Paoltroni) bisogna scegliere il terzo, premettendo che l’orientamento dello staff tecnico appare ormai chiaro, ossia quello di dare fiducia, sulla linea mediana, a Domizi e Ferro. Il dt Cianni "sfoglia" la margherita e per avere indicazioni più precise è solo questione di tempo. Savini lavora anche sui due esterni d’attacco, Chiarella e Capanni con quest’ultimo che ha fatto intravedere dei numeri e che sembra avere margini di miglioramento enormi. Tutto ciò premesso è fondamentale dare continuità, tra l’altro ricevendo domenica al "Tubaldi" il Termoli che intanto oggi sarà impegnato nel recupero della prima giornata a Cattolica contro il San Marino. Auspicando magari che qualche scoria di acido lattico tra i molisani non venga del tutto smaltita.