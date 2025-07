Serie a. Big Mat, recupero con il Macerata

Il Bsc Big Mat a caccia del riscatto. Oggi alle 20.30 allo stadio Jannella, si disputerà la gara di recupero contro l’Hot Sand Macerata che era stata rinviata per inagibilità dello stadio dopo la rottura improvvisa all’impianto di irrigazione. La prima partita della serie se l’era aggiudicata la squadra maremmana con il punteggio di 7-6. Il manager Enrico Vecchi potrà schierare i lanciatori stranieri sul monte: il partente sarà Scott Prins, rilievi Rodriguez e Isenia. Una sfida difficile anche perchè dall’altra parte ci sarà Moreno, uno dei migliori lanciatori stranieri del campionato. Lopez si accomoderà dietro il piatto di casa base, Marucci in prima, Luciani in seconda, Alomà in terza e Sellaroli interbase. All’esterno giocheranno Giordani (a sinistra), McIlwain al centro e Isenia (a destra). Il battitore designato sarà il giovane Piccinelli che sta crescendo di partita in partita. Non ci sarà Ambrosino che è impegnato con il lavoro. In panchina tutto il resto dei ragazzi che hanno esordito a San Marino.