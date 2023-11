Serie A femminile. Derby amaro per le ragazze di Corti. Un gol di Cambiaghi lancia l’Inter

Il cielo sopra l’Arena Civica di Milano si è tinto di nerazzurro, il colore dell’Inter che ieri pomeriggio ha inaugurato nel migliore dei modi il palcoscenico delle sue prossime gare casalinghe. In una giornata la cui ricorrenza è quantomai importante, prima del fischio di inizio le due squadre si sono riunite a centrocampo in un abbraccio di gruppo, facendo un minuto di rumore come promosso dalla campagna "Mai più", contro la violenza sulle donne.

Il derby meneghino ha sancito, dunque, il successo della truppa di Rita Guarino che, grazie al gol di Cambiaghi alla mezz’ora del secondo tempo, arriva alla fine del girone di andata quarta in classifica a quota 16 punti. Di tutt’altro umore la sponda rossonera del Naviglio, dove il neo tecnico Davide Corti non ha potuto festeggiare la sua prima panchina con il Milan femminile (dopo l’esonero di Maurizio Ganz) con una vittoria: il Diavolo arriva al giro di boa con soli 9 punti in altrettante giornate e ora la Poule Scudetto è lontana 4 lunghezze.

Dopo un primo tempo in cui sono state le ospiti a tenere meglio le redini del gioco e a sfiorare il vantaggio in contropiede con una Laurent in grande spolvero (ma sui cui Durante si è superata), le occasioni migliori per il Milan arrivano a inizio ripresa: nei primi 10 minuti la squadra di Corti ha chiuso le avversarie nella propria metà campo, palesando però i soliti problemi di concretezza sotto porta, mentre l’Inter è salita in cattedra al 55’ con il palo colpito da Csiszar e con una clamorosa doppia occasione. Prima Giuliani ha deviato sulla traversa con una prodezza il tiro di Karchouni, poi ha neutralizzato quello di Csiszar. Il portiere rossonero, però, nulla ha potuto poco dopo sul colpo di testa di Cambiaghi, su perfetto crosso di Tomter, e mentre Vigilucci, Asllani e l’ex di giornata Marinelli hanno cercato un pareggio che non è mai arrivato, il Milan ha incassato o la quarta sconfitta stagionale in altrettanti scontri diretti, dati su cui riflettere durante la sosta Nazionali per chiudere l’anno solare in risalita.

La festa interista è invece esplosa al triplice fischio con l’inno nerazzurro diffuso a tutto volume tra gli spalti dell’Arena, ieri gremiti da quasi 4mila persone. "Sono soddisfatta dell’atteggiamento delle ragazze, questa è stata una giornata di festa nella nostra nuova casa e siamo felici di aver vinto davanti a un bel pubblico composto anche da tante famiglie", le parole di Rita Guarino. Il tecnico nerazzurro ha poi speso parole al miele per la match winner: "Cambiaghi ha fatto un gran gol ma anche altre cose che non ci stupiscono dimostrando umiltà, voglia di essere protagonista e di sacrificarsi per la squadra". La protagonista di giornata ha sottolineato l’emozione di aver deciso la sua prima stracittadina: "Sono interista da sempre e non vedevo l’ora di giocare il mio primo derby: aver fatto gol mi rende contenta davanti a così tanti tifosi e in uno stadio storico come l’Arena Civica".

Ilaria Checchi