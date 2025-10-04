Serie A femminile. Sipario sul campionato con Inter-Ternana. Domani tocca a Milan Women e alle lariane

Dopo il ricco antipasto della Serie A Women’s Cup, il calcio femminile dà il via al campionato vero e proprio. Riparte la caccia alla Juventus, detentrice di tutte e tre le manifestazioni ufficiali italiane. Anche quest’anno ci sarà un tris di lombarde al via. A partire dall’Inter, che oggi alle 12.30 apre le danze ospitando la neopromossa Ternana. Le nerazzurre di coach Piovani, reduci dalla semifinale di Women’s Cup persa proprio contro la Juventus, sulla carta (con la Roma) è la principale rivali delle bianconere. Il bersaglio minimo sarà ancora l’ottenimento di un posto in Europa, ma il sogno del primo Scudetto accompagnerà le meneghine per l’intera stagione. Come sottolinea anche la centrocampista Henrietta Csiszar: "Siamo davvero pronte. Affrontiamo un match alla volta, con la consapevolezza di avere grossi margini di crescita".

Parte un gradino sotto il Milan di Bakker. Le rossonere (2 ko e una sola vittoria nel primo torneo stagionale) puntano a ritrovare un piazzamento in Champions League: l’esordio sarà domani ore 15 sul campo del Genoa. Inizio più complesso per il Como Women, sempre domani alle 12.30 in trasferta contro la Roma. Le lariane hanno come obiettivo principale la salvezza tranquilla, ma come negli anni precedenti proveranno ad infastidire le più quotate avversarie.

Al.St.