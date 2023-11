Serie A femminile. Terza sconfitta della stagione per le ragazze di Ganz

Terza sconfitta stagionale per il Milan femminile che ieri pomeriggio, al Viola Park e sotto lo sguardo del presidente Rocco Commisso, è stato sconfitto dalla Fiorentina per 1-0 al 92’: dopo un primo tempo ben gestito dalle rossonere, ci ha pensato la rete di Mijatovic (ad approfittare di uno svarione difensivo ospite) a infilare una Giuliani straordinaria in almeno tre interventi decisivi. Dopo i ko incassati con Roma e Juventus, dunque, il Diavolo cade ancora restando fermo a 7 punti in classifica mentre le toscane salgono a quota 13: ora per il gruppo allenato da Maurizio Ganz servirà riflettere su cosa migliorare per continuare a puntare alla Poule Scudetto, preparando al massimo il prossimo impegno al Puma House of Football contro il Sassuolo, sabato prossimo alle 15.

Oggi (ore 18) toccherà invece all’Inter Women andare a far visita al Como per dar vita a un derby lombardo molto atteso: le neo promosse di casa e le nerazzurre sono entrambe a quota 10 punti in classifica, motivo per cui le aspettative per un match spettacolo sono altissime. "Sappiamo bene che le pause per le Nazionali sono difficili da gestire perché nel gruppo restano in poche giocatrici ma continuiamo a fare il lavoro di ogni settimana caricando di più. Il Como si è rinforzato, sarà una partita difficile da affrontare ma proveremo ad affrontarla al meglio" le parole della nerazzurra Beatrice Merlo. Il.Ch.