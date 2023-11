Serie A2. Arriva il Prato. Sfida cruciale per l’Atlante

Sfida cruciale per l’Atlante Grosseto impegnata nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Oggi infatti i grossetani alle 15.30 affronteranno il Prato. La stagione è iniziata nel modo migliore per l’Atlante Grosseto, tra infortuni e sconfitte inattese. Come sabato scorso a Roma contro l’History 3Z.

"A Roma meritavamo sicuramente di più, ma se il risultato dice 7-6 per i nostri avversari – spiega il mister Alessandro Izzo – dobbiamo accettarlo ed imparare a non commettere più simili ingenuità. Sabato scorso abbiamo dimostrato di essere una squadra forte". Oggi arriva il Prato Calcio a 5 e il Palabombonera dovrà ritornare ad essere il fortino inespugnabile come lo è stato la scorsa stagione. "E’ la classica partita da sei punti – prosegue il tecnico – una gara spartiacque sotto tutti i punti di vista e dobbiamo assolutamente fare una prestazione di altissimo livello".