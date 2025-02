Serie A2. Atlante in grande spolvero. Bloccata la temibile capolista

L’Atlante Grosseto rallenta la capolista. Nel big match di giornata del campionato di A2 di calcio a 5, la formazione grossetana del tecnico Bernardo Olanda ha impattato 3-3 contro la prima della classe, il Real Fabrica di Roma (ancora imbattuto).

Un pari scoppiettante, con i grossetani che erano riusciti ad andare anche sul doppio vantaggio. Atlante avanti prima con Mattia Galletti e poi con il raddoppio di Alessandro Mariani. Poi però la formazione romana dimostra ancora una volta una grande determinazione e forza di volontà che la porta prima a recuperare a poi a passare in vantaggio per 3-2 a pochi minuti dal termine grazie alle reti di Simone De Felice e Giovanni Martines, autore di una doppietta. Ma anche i maremmani hanno saputo reagire e con un’azione finalizzata da Mattia Galletti hanno rimesso tutto in parità. Pareggio però molto contestato dai laziali che hanno reclamato un fallo iniziale nella manovra che ha portato poi al gol. Ma gli arbitri sono stati di parere diverso. I laziali erano alla terza partita in sette giorni visto l’impegno di coppa di martedì, e un po’ di stanchezza si è vista. Brava invece la formazione di Olanda e Torre a giocare alla pari come una big. E Olanda ha festeggiato il proprio compleanno con questo punto prezioso al PalaBombonera. Un carattere da vero leader, visione, carisma e una efficace forza comunicativa non da tutti che sta dando risultati importanti con la gestione di una delle squadre più forti del campionato.