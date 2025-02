Serie A2. Atlante sconfitto nel big match. Polemiche per l’arbitraggio

Sconfitta ma a testa alta per l’Atlante Grosseto nella quindicesima giornata di A2 di calcio a 5. I grossetani, impegnati sul campo del Futsal Russi per il big match tra seconda e terza in classifica, hanno perso 9-6 al termine di una partita bellissima e molto combattuta. E dire che il primo tempo era concluso con i grossetani in vantaggio per 4-3 con un primo tempo molto arrembante ed arcigno. A quattordici secondi all’intervallo episodio chiave della gara che forse lascia qualche tossina nervosa nella squadra grossetana: Hernandez recupera palla in attacco, spalle alla porta serve Michelacci sull’out di sinistra e poi viene messo a terra; l’arbitro fischia fallo ma nel mentre il 10 russiano segna ancora con lo stesso letale mancino rasoterra di prima. Gol convalidato, proteste Atlante ma si va al riposo sul 3 a 4. Nella ripresa i grossetani hanno sfilacciato troppo le fila, incassando tre reti in contropiedi evitabili.

FUTSAL RUSSI : Pecoraro, Spadoni, Navarro, Bolotti, Gurioli, Persico, Hernandez, Ferunaj, Michelacci, Cianciulli, Santori, Babini.

: Pecoraro, Spadoni, Navarro, Bolotti, Gurioli, Persico, Hernandez, Ferunaj, Michelacci, Cianciulli, Santori, Babini. ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Vasile, Baluardi, Falaschi, Mariani, Jodas, Polino, Telesca, Mesa, Solosi, Beltrami, Galletti.

Reti: Solosi, Michelacci, Beltrami, Telesca, Hernandez, Polino, Michelacci, Babini, Hernandez, Babini, Mesa, Cianciulli, Polino, Hernandez, Babini.