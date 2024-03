Serie A2. Castiglione ko. Un punto per il Follonica

Niente da fare per il Castiglione anche a Salerno, nell’ultima d’andata della serie A2: il Campolongo sfrutta tutti i tiri liberi con l’argentino Fontan, vince 8-4, e aggancia in classifica i maremmani a 6 punti. Al Castiglione non basta una bella reazione nel primo tempo, per una trasferta dunque amara con i maremmani che hanno lottato per tutti i 50’ con Federico Paghi in panchina, sostituto di Alessandro Brizzi, esonerato in settimana.

L’inizio è di studio poi la differenza l’ha fatta Juan Fontan, l’argentino dei padroni di casa che ha segnato ben cinque gol. Conquista un punto anche il Follonica (4-4) in casa contro il Forte dei Marmi. La squadra di Polverini si fa rimontare tre gol dai versiliesi in casa nel secondo tempo dimostrando ancora una volta scarsa tenuta. In rete sono andati Mattia Maldini e Alberto Cabiddu (una doppietta a testa).