Serie a2 elite. Atlante bravo e determinato. Il Mestre si illude, ma poi cade

L’Altante Grosseto bissa il successo di sette giorni fa andando a vincere in trasferta sul difficile campo del Mestre Fenice.

Seconda vittoria di fila quindi per i grossetani nella quarta giornata di A2 Elite col successo esterno per 6-4 in Veneto.

La sfida è stata difficile ed equilibrata, anche perché Mestre aveva da poco cambiato tecnico e la voglia di rivalsa era tanta.

A passare in vantaggio sono stati prima i padroni di casa al minuto 11’38’’ con Mazzoni a cui risponde il solito Yamoul al 15’19’’.

La partita poi si è accesa improvvisamente con il Mestra Fenice che è tornato in vantaggio grazie al gol di Ruzzene a cui a 31 secondi dal termine del primo tempo ha risposto Agustin.

Ripresa sulla falsa riga del primo tempo con padroni di casa ancora in vantaggio al 2’ con Mazzon e poi allungo con la rete Houehonu.

Un ’uno due’ durissimo ma digerire, ma i grossetani reagiscono con uno straordinario Yamoul che riporta il risultato in parità con due reti (9’28’’ e 13’38’’). Mestraf va in confusione subendo il sorpasso dopo un’autorete al 14’3’’ e con i padroni di casa tutti avanti a cercare il pari arriva il definitivo 6-4 per i maremmani con l’uomo partita Yamoul.